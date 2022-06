Subaru Forester STI Sport 2022: sportiva, ma senza eccessi

Sono passati pochi mesi dalla presentazione del restyling della quinta generazione del D-SUV giapponese (qui la nostra analisi), ed è finalmente giunto il momento della versione sportiveggiante, che si porta appresso la denominazione STI Sport. Nessun incremento di potenza sotto il cofano, ma un bel po’ di dettagli sportivi (dentro e fuori l’auto), settaggi specifici per le sospensioni e una più ricca dotazione di serie.

Subaru Forester STI Sport, i badge esclusivi su calandra e portellone

SOSPENSIONI La novità più consistente, almeno dal punto di vista del piacere di guida, è il nuovo assetto delle sospensioni, che prevedono ammortizzatori anteriori Hitachi Astemo SFRD con messa a punto dal team STI di Subaru, a cui si aggiunge un tuning specifico degli ammortizzatori posteriori. Secondo la Casa delle Pleiadi questo ha permesso di ottenere un handling paragonabile a quello di una berlina sportiva, a dispetto del fatto che Forester è un SUV dal baricentro piuttosto alto.

Subaru Forester STI Sport, nuove le sospensioni anteriori

COME CAMBIA FUORI All’esterno la nuova versione si distingue per i badge STI di colore rosso sulla griglia anteriore e sul portellone. Di serie anche i cerchi in lega da 18 pollici, finiture nero lucido per lo spoiler anteriore, le prese d’aria, la parte inferiore delle minigonne laterali, calotte degli specchietti, diffusore e spoiler posteriori.

Subaru Forester STI Sport: visuale di 3/4 anteriore

COME CAMBIA DENTRO In abitacolo troviamo rivestimenti in pelle color bordeaux e Nappa che avvolge sedili, portiere e console centrale, con cuciture di colore rosso e dettagli nero opaco. La strumentazione digitale dietro il volante è specifica per l’allestimento STI. Su richiesta il portellone elettrico e la suite di aiuti avanzati alla guida EyeSight Safety Plus.

Subaru Forester STI Sport, gli interni in pelle bordeaux

QUANDO ARRIVA Al momento la nuova Subaru Forester STI Sport è prevista per il solo mercato giapponese, dove dovrebbe arrivare alla fine di agosto. Probabile anche l’arrivo nel Vecchio Continente, dove il grande SUV è disponibile in quattro allestimenti, compreso il più fuoristradistico 4dventure.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/06/2022