Toyota C-HR Prologue, antipasto del nuovo modello. Anche Plug-in

Se prima Toyota C-HR in assoluto, anno 2016, fu apripista di un nuovo corso stilistico, Toyota C-HR seconda generazione ne è la naturale evoluzione. C-HR Prologue molto più di una concept. Lo si deduce sin da quel nomignolo: presente Aygo X Prologue? Ecco, il modello di serie, in fin dei conti, era praticamente identico. Per il crossover che così tanti italiani hanno apprezzato, novità in chiave design, ma soprattutto sotto il cofano.

GLI ESTERNI Le dimensioni, innanzitutto. Si ritiene che la misura del passo coincida con quello dell'attuale C-HR, dato che il modello di serie utilizzerà la stessa piattaforma TNGA. Nella parte anteriore, si riconosce una nuova interpretazione della griglia ''a testa di martello'' e del trattamento dei fari, con una scolpitura più aggressiva attorno alla zona inferiore del paraurti. Il profilo del tetto rimane strettamente allineato a quello dell'auto esistente, tuttavia su C-HR Prologue il montante posteriore viene arretrato, nel tentativo di correggere uno dei maggiori difetti della C-HR ancora oggi in commercio, ovvero l'accessibilità e l'abitabilità posteriori. In coda, infine, ecco lunghi gruppi ottici ''ramificati'' - tra i pochi elementi che probabilmente verranno abbandonati sulla versione di produzione - e un grande diffusore.

VEDI ANCHE

UN SUV A COLORI C-HR Prologue sperimenta anche una ancor più audace verniciatura bicolore, opzione dimostratasi assai popolare tra i clienti C-HR: invece che solo sul tetto, una finitura nero lucido si estende dalle minigonne laterali fino alla punta del montante C, in un modo non dissimile da Aygo X. Sulla concept, anche lo spoiler al tettuccio sfoggia una colorazione a contrasto: un'ipotesi è che la soluzione venga trasferita su eventuali edizioni speciali.

IBRIDO AL QUADRATO Il cambio di passo più importante, si diceva, riguarda la scelta dei propulsori, poiché accanto alla quinta generazione della configurazione ibrida ''autocaricabile'' Toyota sarà disponibile anche l'alternativa ibrida plug-in. La Casa per ora sorvola sulle specifiche tecniche, tuttavia è assai probabile che C-HR Full Hybrid utilizzi gli stessi 1,8 e 2,0 litri (potenza fino a 196 cv) di nuova Toyota Prius, mentre anche CH-R Plug-in Hybrid, una volta in commercio, chieda in prestito sempre a new Prius la configurazione da 226 cv, col 2 litri come motore termico e un'unità da 13,6 kWh come accumulatore di energia, per un'autonomia in modalità 100% elettrica vicina - dati da prendere ancora con cautela - ai 100 km. Niente CH-R full electric: a presidiare il mercato dei B-SUV ad emissioni zero sarà la versione di serie (bZ3X?) di derivazione bX Compact SUV concept.

IL LANCIO L'introduzione sul mercato di nuova Toyota C-HR è in programma per l'autunno del 2023. Viste le nuove tecnologie adottate, probabile una correzione al rialzo dei listini prezzi, ma è ancora presto per parlare di strategie commerciali.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/12/2022