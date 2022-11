Quanta autonomia “di riserva”? Il caso Toyota bZ4X

Autonomia dichiarata e autonomia reale. Nel mezzo, l’autonomia che segnala il display di bordo. Vuoi vedere che, anche quando gli strumenti lanciano l’SOS ricarica, le batterie non sono completamente a secco? Prendi il caso Toyota bZ4X, i cui valori di autonomia sono ora al centro di un’inchiesta.

CORSA A OSTACOLI Non un’infanzia facile, quella di bZ4X, il primo SUV elettrico Toyota. In primis, il caso - risolto - delle ruote posteriori che rischiavano di smontarsi. Quindi - negli USA - la grana del nuovo sistema di credito d'imposta sui veicoli elettrici per avvantaggiare solo le auto prodotte in Nord America, cosa che bZ4X e la gemella Subaru Solterra non sono. Ora, ecco sorgere dubbi sulla validità dei dati sull'autonomia. Nei test effettuati da tester scandinavi, bZ4X avrebbe percorso solo la metà dei chilometri dichiarati dalla Casa, spingendo Toyota ad aprire un'indagine congiunta sia in Europa, sia in Giappone.

DATI ALLA MANO La pubblicazione danese FDM riporta di una sessione di test sia per la versione a due ruote motrici, sia quella a trazione integrale. Ebbene, nessuna delle due sarebbe riuscita a raggiungere i rispettivi obiettivi di autonomia di - letteralmente - dozzine di chilometri. La bZ4X a due ruote motrici dichiara un'autonomia WLTP ufficiale di 504 km, ma nel test avrebbe percorso solo 246 km, cioè meno del 49% del dato dichiarato. La versione a trazione integrale pare sia andata anche peggio, gettando la spugna dopo appena 215 km, quando i dati WLTP di Toyota promettono un valore di 461 km. Performance inferiore alle attese nella misura del 47%.

VEDI ANCHE

IL GENERALE INVERNO? D’accordo che il test è stato effettuato in Scandinavia, in inverno, in autostrada, quindi in condizioni non certo ideali per una batteria. Ma non si parla in ogni caso di temperature sotto lo zero: i rilevamenti sono stati effettuati a 4°C. Cosa è andato storto, allora? O forse, nulla è andato storto?

DISCREPANZE In risposta ai risultati di FDM, un portavoce danese di Toyota avrebbe suggerito come la differenza registrata potrebbe essere dovuta alla quantità di ''riserva nascosta'' che il SUV ha nel suo pacco batteria, quando il computer di bordo mostra zero km rimanenti. Sebbene sia improbabile che le batterie di bZ4X nascondano una “riserva” di oltre 200 km, l’episodio è l’occasione per chiedersi quanta autonomia di scorta possiedano in media le EV. Ed eventualmente quanto questa cifra possa variare da modello a modello. Commenti su esperienze personali sono ben accetti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/11/2022