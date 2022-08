Toyota bZ3: avvistata la cugina (elettrica) di bZ4X

Ormai è chiaro, Toyota punta ad ampliare in maniera massiccia la sua gamma di modelli elettrici. Dopo il lancio del SUV a batterie bZ4X (qui la nostra anteprima), la Casa giapponese ha deciso di spingere a fondo sul pedale dell’elettrificazione. A confermare questa ipotesi ci pensano alcuni scatti che ritraggono una berlina dal design simile a quello di bZ4X: il prototipo in questione molto probabilmente si chiamerà bZ3.

IMPARENTATE Lunga 4,72 metri, per 1,83 metri larghezza e 147 centimetri d’altezza, Toyota bZ3 ha molti tratti in comune con il concept bZ SDN e con bZ4X. Il paraurti anteriore è stato riprogettato, ma la striscia luminosa sul cofano è praticamente identica a quella del SUV bZ4X. Il tetto ha uno sviluppo piuttosto allungato e al posteriore termina in un codino dallo stile molto coupé. A differenza di bZ4X però, il bocchettone di ricarica è stato arretrato e non è più posizionato in prossimità del passaruota anteriore.

AUTONOMIA IMPORTANTE Toyota non svelato alcun dettaglio tecnico di bZ3, ma è quasi scontato che l’auto nasca sulla piattaforma eTNGA di bZ4X, il che significa la capacità della batteria sarà piuttosto simile: 71,4 kWh. bZ4X è attualmente proposto in due configurazioni: quattro ruote motrici da 217,5 CV o trazione anteriore da 204 CV e 265 Nm di coppia (qui la video anteprima di Toyota bZ4X). Per quanto riguarda invece l'autonomia - stando ai dati di bZ4X - siamo quasi certi che bZ3 possa percorrere qualcosa come 400 km in condizioni di guida reali.

