Toyota Rav4 Hybrid: ora il SUV ibrido va anche a GPL

Prezzi benzina calmierati per un costo alla pompa sotto i 2 euro al litro: sì, ma fino a quando? La crisi internazionale della guerra in Ucraina minaccia ulteriori rincari che potrebbero, in prospettiva, aggravare i bilanci delle famiglie italiane. Gasolio e ''verde'' sono state in qualche modo tutelate, ma nonostante tutto è ancora il GPL il carburante meno caro. Ecco perché Ecomotive Solutions di Alessandria, in collaborazione con Autogas Italia, propone un kit di conversione che rende bi-fuel il SUV Toyota Rav4 Hybrid, così da farlo viaggiare anche con i gas di petrolio liquefatti (GPL, appunto).

Ecomotive Solutions non è nuova a questo tipo di trasformazioni e forse vi ricorderete il video della Toyota C-HR Hybrid modificata per viaggiare a metano. Ora che secondo i metanari più incalliti il gas naturale è stato messo fuori mercato dai rincari, il GPL sembra non avere rivali. Resta da capire se la trasformazione valga la pena per un'auto nuovissima e tecnicamente raffinata come la nuova Rav4 2023. Il prezzo dell'operazione è di 2.200 euro, che secondo le stime di Ecomotive Solutions si ripagano nel giro di 30.000 km: la proposta è per le Rav4 a 2 ruote motrici, che permettono di installare la bombola da 58 litri per il gas sotto al piano di carico, così da non penalizzare il bagagliaio.

Toyota Rav4 Hybrid a GPL di Ecomotive Solutions - Autogas Italia: il serbatoio del gas sotto il piano di carico

Invariate le prestazioni dell'auto, che grazie alla notevole potenza elettrica installata mantiene le doti di sprint originali a prescindere dall'alimentazione che viene selezionata (tramite un commutatore che viene installato in plancia). Il sistema ibrido Toyota, basato sul quattro cilindri da 2,5 litri, eroga 218 CV complessivi per uno 0-100 km/h in 8,4 secondi e una velocità massima di 180 km/h. L'autonomia però aumenterebbe di ben 700 km, secondo le stime di Ecomotive Solutions, grazie al serbatoio aggiuntivo per l'alimentazione a gas.

Toyota Rav4 Hybrid con il kit di conversione a GPL di Ecomotive Solutions - Autogas Italia

Occhio però alla garanzia: quando applicati aftermarket, e non direttamente dalla casa costruttrice, questi kit di conversione non godono delle stesse tutele fornite dal costruttore, che anzi potrebbe far storie in caso di guasto. Diverso il caso quando sia lo stesso fabbricante a installare un impianto a gas sulle proprie linee di produzione. Terza ipotesi è che sia l'importatore a effettuare il lavoro e in questo caso, di solito, vengono studiate garanzie ad hoc (come spiegato nella nostra guida alla conversione). Potrebbe essere questo il caso della coreana Kia, che di recente si era detta intenzionata a lanciare modelli ibridi bi-fuel, a benzina e GPL, proprio nel corso del 2022: realizzati con la collaborazione dell'italiana BRC. Una nuova nicchia di mercato all'orizzonte?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/08/2022