E se arrivasse una GR Yaris addomesticata? Toyota ci pensa, ma...

UN'AUTOMOBILE DIVENTATA UN CULT La Toyota GR Yaris è una di quelle macchine che ha lasciato il segno nel panorama delle sportive compatte ed è in cima alla lista delle auto che desideriamo possedere, ma che non possiamo avere, se non altro per il fatto che è andata soldout in un istante e ormai è uscita dai listini. Quasi una macchina da rally omologata per la strada che ha tolto il fiato a tutti gli appassionati per le sue prestazioni selvagge e per la sua filosofia così estrema. Adesso, non vediamo l'ora che arrivi la sorella maggiore, la GR Corolla, un’altra di quelle da cardiopalma, con una potenza specifica superiore rispetto a una Ferrari 488 Pista.

Toyota GR Yaris: dal Giappone voci di una versione più economicaUNA GR YARIS PIU TRANQUILLA Ma oggi, vogliamo andare oltre e parlare di una notizia che ci è arrivata dal web, ovvero che Toyota starebbe pensando seriamente a una GR Yaris addomesticata. Niente forconi e levate di scudi, per carità, ma se ci pensiamo bene, potrebbe essere un’abile strategia per rendere la giapponesina tutto pepe competitiva rispetto a modelli decisamente più commerciali qui in Europa, come la Ford Fiesta ST e la VW Polo GTI. Ma come potrebbe essere questa sorta di GR Yaris più mansueta? Secondo Il magazine nipponico Mag-X , un versione meno hardcore della piccola Toyota è allo studio per entrare in competizione con quei modelli più economici. A differenza della GR Yaris originale, dotata di un sistema di trazione integrale intelligente e di un cambio manuale a sei marce, la sportiva delle tre ellissi sarà depotenziata (probabilmente di una sessantina di cavalli) e la potenza sarà erogata solo sulle ruote anteriori tramite un cambio automatico.

Toyota GR Yaris: motore depotenziato, trazione anteriore e cambio automaticoVERSIONE ADDOMESTICATA E PIÙ ECONOMICA L'idea è ancora in fase di valutazione da parte del management Toyota, ma se otterrà il via libera, l’auto potrebbe essere lanciata alla fine del 2023 o all'inizio del 2024, dopo il necessario sviluppo. Voci di corridoio suggeriscono che dovrebbe costare tra il 26% e il 36% in meno, a seconda del livello di allestimento. Si tratta di una significativa riduzione di prezzo, che rende inevitabilmente la GR Yaris ''light'' più competitiva in quel segmento. Inoltre, allo stato attuale, la GR Yaris Four non ha rivali diretti, talmente è focalizzata su specifiche tecniche e performance così particolari.

Toyota GR Yaris: rivale di Ford Fiesta ST e Volkswagen Polo GTINE VARREBBE LA PENA? Se ci pensiamo bene, anche la Fiesta ST e la Polo GTI sono modelli a trazione anteriore, con una certa filosofia sportiva e che appartengono a una nicchia piuttosto apprezzata, quindi l'idea di rendere più “borghese” la hot-hatch Toyota non è così banale come sembra. Ricordiamo che in Italia, sia la Ford sia la Volkswagen costano circa 30.000 euro, mentre la GR Yaris originale aveva un listino di 39.900 euro. Una riduzione nell’ordine dei diecimila euro sarebbe un’ottima mossa per piazzare la stoccata vincente. Detto questo, a noi sembra un ottimo piano aziendale; tuttavia, comprereste una GR Yaris automatica a trazione anteriore con potenza ridotta? Non ne siamo così sicuri…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/07/2022