Subaru Solterra, il SUV elettrico "selvatico". Prova in offroad

Il progetto è Toyota (bZ4X), ma in fuoristrada Solterra ricorda le Subaru "vere". Come è fatto fuori e dentro, come va e quanto costa

Sei rimasto che il vocabolo ''Subaru'' si traduce con ''motore boxer a quattro cilindri'' e ''trazione AWD simmetrica''? Sei rimasto indietro. Perché oggi ''Subaru'' significa - anche - ''SUV elettrico''. Ebbene sì, dopo un giro di giostra con l'ibrido leggero, pure uno dei marchi meccanicamente più conservativi come il marchio delle Pleiadi compie il grande balzo verso l’alimentazione full electric. Subaru Solterra un nome che evoca gli elementi della Natura, e proprio la Natura - grazie a una trazione integrale completamente differente rispetto al passato, ma ugualmente efficace - resta il suo habitat d'elezione. L’ho torturata abbastanza a lungo e posso confermarlo: in offroad, se la cava eccome.

Nemmeno Sabaru ne fa un mistero: Solterra è l’esatta copia carbone (ehm, togli “carbone”) di Toyota bZ4X, il primo SUV elettrico Toyota. La stessa piattaforma (e-TNGA, ''Toyota New Global Architecture in salsa elettrica'', qui rinominata come e-SGP, cioè Subaru Global Platform per le EV), lo stesso aspetto esterno e interno, fatto salvo per alcune squisite personalizzazioni. Se Toyota ci mette la propria esperienza nell’elettrificazione, dal canto suo Subaru partecipa al progetto mettendo a disposizione il proprio know-how in materia di dinamica di guida, quindi di trazione integrale, tecnica della quale festeggia, proprio nel 2022, il 50esimo anniversario.

A proposito di...elettricismi: sbrighiamo subito l'affaire autonomia, che a me va sempre di traverso. La capacità lorda degli accumulatori ammonta a 71,4 kWh: da omologazione WLTP, percorrenze di circa 460 km con cerchi da 18 pollici e da 415 km circa con cerchi da 20 pollici. Durante il mio test drive (a 18 pollici), registro un consumo medio di circa 21 kWh/100 km. Significa che i dati dichiarati non sono corretti? No, significa solo che ho guidato ''male'', o meglio: senza alcuna ''range anxiety''. Dài, ormai lo sanno pure i sassi: dimmi come guidi e ti dirò quanti chilometri farai.

Non solo Solterra, a differenza del gemello Toyota (che è in vendita a due o a quattro ruote motrici), calza soltanto il 4x4. Gli ingegneri Subaru si sono impegnati a differenziare il proprio prodotto anche come driving dynamics. Gli interventi hanno interessato tre aspetti principali. Il feeling dello sterzo, il settaggio delle sospensioni, infine la risposta del freno (inteso come freno idraulico: non la frenata rigenerativa, che è comunque presente e modulabile a piacimento tramite paddle al volante). Non è che Solterra, rispetto a bZ4X, risulti necessariamente più sportiva. Lo scopo era semmai quello di riprodurre il più possibile il feeling di guida di qualsiasi altra Subaru. Missione compiuta?

MIA OPINIONE Di Subaru, in passato ne ho guidate tante. Beh, al netto della enorme differenza del sistema di propulsione e delle reazioni (fulminee) al pedale destro, oltre - ovviamente - all'assenza di rumore, in effetti una sorta di dejavù affiora puntuale. La precisione dello sterzo, il comportamento neutro in ingresso, percorrenza e uscita di curva, nonostante le masse non proprio trascurabili. L'assetto tonico, ma non per questo ''duro''. Un feeling di dolcezza e di solidità mischiate tra di loro. Un feeling familiare. Un feeling molto Subaru. Un ottimo lavoro, e per nulla semplice.

POWERTRAIN Si diceva: niente più motore boxer sotto il cofano, niente alberi di trasmissione. A distribuire la coppia su tutte e quattro le ruote e a riprodurre uno schema di trazione integrale sono i due motori elettrici stessi, uno per asse, ciascuno da 80 kW (109 cv) di potenza e 168,5 Nm di coppia, per un output totale di sistema - fai una semplice addizione - di 160 kW (218 cv). 0-100 km/h in 6,9 secondi: Solterra è oggi la Subaru più performante del listino.

DA ZERO A CENTO Rispetto a un sistema di tipo meccanico, il vantaggio di una trazione integrale elettrica consiste nell'assoluta assenza di ritardo nella risposta ai comandi. Premi sul gas e hai subito, istantaneamente, tutte e quattro le ruote in presa sul terreno. Il controllo di trazione elettronico ripartisce la coppia motrice tra i due assi in base allo stile di guida (che puoi cucirti su misura anche opzionando le funzioni Eco, Normal, Power). Su asfalto, questo si traduce in un grado di aderenza costante in qualunque condizione di marcia. Che sia la guida veloce su una strada di montagna, o una guida prudente, ma su fondo viscido. On-road, mi sento in una botte di ferro. E in offroad?

Perché è sul terriccio che Solterra - nomen, omen - esprime tutte le sue qualità di SUV elettrico, ma di animo ''selvatico''. Puoi provocarla, e sottoporla a un ''twist'' torcibudella. Oppure, le puoi chiedere di arrampicarsi su per un pietraio inospitale. Di scalarlo, e poi di scendere di nuovo a valle. Niente. Lei non si scompone, avanza come un SUV Subaru in piena regola. Di frecce al proprio arco, dopotutto, ne possiede in abbondanza. Nell’affrontare avallamenti, guadi e cambi di pendenza repentini, Solterra si disimpegna con nonchalanche innanzitutto grazie a un’altezza da terra di 21 cm, oltre che ad angoli di attacco e di uscita da fuoristrada provetto. Ma il segreto, come spesso avviene, è di tipo elettronico.

DOUBLE X-MODE Il traction control distribuisce la coppia tra avantreno e retrotreno, ma anche tra una ruota e l'altra dello stesso asse: rischio di impantanamento prossimo allo zero. Infine, su Solterra il classico X-Mode raddoppia: alla funzione di Hill Descend Control, cioè la gestione automatica della velocità in discesa, si aggiunge il cosiddetto Grip Control, una sorta di cruise control specifico per i fondi sconnessi e le salite impervie in fuoristrada. Azioni il Grip Control e l'auto - senza che tu debba sfiorare l'acceleratore - avanza da sola, fino a una velocità di 10 km/h. Vista l'elevata mole di coppia a disposizione, tutti sappiamo quanto difficile risulti modulare il pedale del gas di un'auto elettrica. Il coefficiente di difficoltà cresce in offroad: l''arrampicata automatica'' è la ciliegina sulla torta, Solterra passa l'esame.

Le cifre chiave (vedi anche scheda tecnica): Subaru Solterra misura 4 metri e 69 di lunghezza, è largo 1 metro e 86 e alto 1 metro e 65. Il passo è di 2 metri e 85, un valore elevato per un SUV segmento D. Così come elevato è il peso a vuoto (nota dolente di ogni e-SUV): 2 tonnellate abbondanti. 452 litri la capacità del bagaglaio, nella norma.

MASCOLINITÀ Trovo che - rispetto a bZ4X - il design sia più piacevole. Specie al frontale, con calandra chiusa esagonale e fari a LED dal plico oculare ammiccante. Di forte impatto visivo i larghi passaruota: sembra che una forza spinga dal centro della vettura verso l'esterno. Audaci e dalla funzione aerodinamica, infine, i due codini laterali con i quali termina il tettuccio.

Gli sbalzi ridotti e il passo lungo hanno permesso di ricavare un gradevole open space sia per pilota e copilota, sia per gli occupanti di seconda fila. Il posto guida è particolare: il cruscotto digitale è incernierato in posizione molto arretrata, il volante è impiantonato in posizione più bassa del solito. Risultato: non leggi il display attraverso la corona del volante, bensì al di sopra del volante. A meno che non regoli il volante fino all'estremo superiore della corsa: in quel caso, la corona intralcerà la leggibilità degli strumenti. Gioca con regolazioni del sedile e del volante: troverai la tua personalissima formula magica.

DIGITALE Di ottima qualità il grande schermo a sbalzo da 12,3 pollici, a centro plancia, per i sistemi di infotainment. Semplice da interpretare e soprattutto completato da pratici tasti fisici per climatizzatore e volume della radio. Per il ''cambio'', una manopola rotante. Come dici? Non funziona? Ti sbagli, funziona, ma per innestare la ''marcia'', prima di ruotare premi verso il basso (c'è anche scritto).

Se in Europa vuole restare della partita, Subaru non ha altra scelta, se non quella di incasellare in gamma un'auto elettrica al 100%. La strategia di rivolgersi a Toyota e di intervenire solo per il ''fine tuning'' appare vincente: Solterra una Subaru nell'aspetto, ma un degno socio del club delle Pleiadi anche a ruote in movimento. Sicurezza, affidabilità, robustezza a prova di hard offroad: per tutte e tre le voci, spunta verde. Voci alle quali se ne aggiunge una: la potenza.

PREZZI Non costa poco: da 59.900 euro in allestimento 4E-xperience, da 63.900 euro in edizione top di gamma 4E-xperience+. Non costa poco, ma costa meno - a parità di equipaggiamento - alle competitor dirette...

SUBARU SOLTERRA

Lunghezza 4.690 mm Larghezza 1.860 mm Altezza 1.650 mm Passo 2.850 mm Peso 2.010 kg Bagagliaio 452 litri Motore elettrico ant. e post. Potenza combinata 218 CV Trazione integrale Acc. 0-100 km/h 6,9 secondi Velocità max. 160 km/h (autolimitata) Autonomia 414 km (cerchi da 18''), 465 km (cerchi da 20'') Prezzo da 59.900 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/11/2022