Subaru Crosstrek, alias nuova Subaru XV. Scoprila in video

Non un semplice restyling: quella in foto è una Subaru XV nuova da cima a fondo, anche se il design complessivo, a prima vista, è molto simile al modello oggi in commercio. Nuova al punto da farsi chiamare in altro modo: nuova XV verrà in futuro individuata dal nome Crosstrek, cioè il nome già in uso sul mercato giapponese. A proposito: anche il video della world premiere è in giapponese, sottotitolato in giapponese. Accontentati, per ora, di immagini ed infografiche.

COME CAMBIA FUORI Subaru Crosstrek è stata appena annunciata per il mercato locale, quindi aspettiamoci che arrivi in Europa non prima della fine del 2023. All'esterno, nuovo frontale con fari più sottili, griglia più grande, paraurti ridisegnato e nuovi fendinebbia. Rimangono al proprio posto, invece i rivestimenti in plastica attorno ai passaruota, che tuttavia crescono di dimensioni. Anche le luci di coda sono state ottimizzate per assomigliare ai gruppi ottici di Outback. Maggiorato, infine, il paraurti posteriore.

COME CAMBIA DENTRO Ampia riprogettazione anche all'interno (in foto il volante è a destra perché l'esemplare rispecchia le specifiche giapponesi). Il cruscotto ora presenta un touchscreen verticale da 11,6 pollici che include i controlli del clima, funzione per la quale scompaiono dunque i classici comandi fisici. Da par suo, invece, il quadro strumenti conserva i soliti quadranti analogici. Nuovo look anche per prese d'aria, maniglie delle portiere e console centrale.

IL MOTORE Nuova Subaru Crosstrek sarà sempre mossa dal 4 cilindri contrapposti da 2,0 litri con tecnologia mild hybrid, nome commerciale e-Boxer, sempre abbinato a trasmissione CVT. Non è ancora chiaro, casomai, se il sistema produrrà più potenza rispetto agli attuali 150 CV. Quel che è certo, invece, è che la trazione integrale Symmetrical AWD sarà di serie, e ci mancherebbe.

LE TECNOLOGIE Tra le nuove funzionalità, da citare una nuova telecamera a volo d'uccello a 360 gradi (vedi gallery), gli indicatori di direzione a LED e un sistema di frenata automatica di emergenza ancora più affidabile. Nei prossimi mesi, avremo accesso a informazioni sul modello destinato ai mercati europei.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/09/2022