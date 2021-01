FACELIFT Cambia, ma neppure troppo, la versione “rialzata” della Subaru Impreza (da non confondere con la ''Subaru Baracca'' di Aldo, Giovanni e Giacomo), con un facelift che ne ridisegna il look, ma soprattutto ne arricchisce i contenuti. Vediamo più da vicino le novità per Subaru XV 2021.

COME CAMBIA FUORI Le novità all’esterno si concentrano principalmente sul frontale, dove troviamo una nuova mascherina, un paraurti più pronunciato e dal disegno sportivo, e il cofano leggermente più spiovente. Cambia anche lo stile dei cerchi in lega, che cambia a seconda della motorizzazione. Da ultimo, debuttano tre nuove colorazioni: Lapis Blue Pearl per il 1.6 benzina, Horizion Blue Pearl e Plasma Yellow Pearl per i motori ibridi e-Boxer.

COME CAMBIA DENTRO Gli allestimenti Premium e Style Xtra si arricchiscono di nuovi contenuti tecnologici, in particolare con il debutto della telecamera frontale. Per quanto riguarda le motorizzazioni mild-hybrid e-Boxer, invece, segnaliamo l’aggiornamento del sistema X-Mode per la selezione delle modalità di guida, che permette di gestire la trazione in diverse condizioni metereologiche e stradali:

Snow/Dirt per le superfici scivolose coperte di neve, terra o ghiaia

per le superfici scivolose coperte di neve, terra o ghiaia D.Snow/Mud per strade impervie dove gli pneumatici potrebbero rimanere senza trazione, come neve alta o fango profondo

Il sistema SI-Drive, inoltre, permette di personalizzare la risposta ai comandi del guidatore nelle modalità ''Intelligent'' e “Sport”. Sempre per le MHEV, infine, arriva anche il sistema e-Active Shift Control che si attiva mentre il veicolo è in modalità SI-Drive Sport: affondando il pedale del freno prima dell’inserimento in curva, l’elettronica simula una scalata di marcia, aumentando il freno motore in curva e favorendo l’uscita in accelerazione, con il motore già al regime di coppia massima.

PREZZI La nuova Subaru XV è già ordinabile, con il listino del 1.6 benzina da 114 CV che apre a 24.950 euro. Per le motorizzazioni mild hybrid e-Boxer da 150 CV, la gamma parte dall’allestimento Style, a 33.600 euro. Per tutti i modelli, come sempre, trazione integrale permanente e cambio CVT.