GAG STORICA Lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo in viaggio verso Pizzo Calabro a bordo della inesistente Subaru SV, altrimenti conosciuta come Subaru Baracca, è di quelli che sono entrati - giustamente - nella storia della comicità italiana. Lo potete rivedere qui sotto nella sua versione originale (non provate a resistere, tanto lo sappiamo che alla fine cederete alla tentazione di premere Play e ve lo vedrete tutto, divertendovi come la prima volta).

TRENT’ANNI DI SUBARU La passione del trio per Subaru è iniziata negli anni Novanta: Giacomo e Giovanni diventano “subaristi”, cominciando ad apprezzare così tanto le auto della Casa delle Pleiadi da portarne una (inventata) sul palcoscenico, all’interno dello spettacolo teatrale “Tel chi el telùn”. Lo sketch, originariamente chiamato Il viaggio, diventa per tutti quello della Subaru Baracca. 21 minuti di risate ininterrotte, con protagonista l’auto quattro porte tre posti con l’antenna nel piantone e una incredibile capacità di sterminare animali lungo tutta la penisola.

SUBARU BARACCA: IL RITORNO In occasione di questo Natale così atipico, il trio di comici torna a collaborare con Subaru per ricreare lo sketch di allora, ma rivisto in chiave moderna: ci sono le videochiamate da remoto, debutta il motore ibrido e le dotazioni di sicurezza aumentano, ma i posti a sedere sono sempre tre, il piantone si sposta a comando, e il clacson non è esattamente all’altezza della dotazione di serie dell’auto.

AGVZZZZ L’obiettivo di questo progetto è tanto semplice quanto straordinario: regalare, anche solo per cinque minuti, un sorriso per distrarci da quello che sta accadendo nel mondo in questo periodo. “I teatri sono chiusi, gli abbracci sono vietati, le festività saranno diverse senza la vicinanza dei propri cari. Questo anno così difficile ci ha fatto proprio venir voglia di regalare una risata. Abbiamo pensato a uno degli sketch che amiamo di più, immaginando di rifarlo 20 anni dopo con qualche novità: così è nato il video Subaru Baracca: Il Ritorno”, hanno detto i tre comici. “L’abbiamo realizzato insieme agli amici di Subaru, che per fortuna in tanti anni non se la sono mai presa troppo per quel “baracca”! Chissà, nel 2020 i finestrini faranno ancora Agvzzz?”