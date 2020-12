GIÀ QUI? Era solo lo scorso anno che provavamo le doti in fuoristrada (ma anche cittadine) della nuova Subaru Forester ibrida, e già cominciano a circolare i primi prototipi del restyling, che potrebbe arrivare nelle concessionarie già negli ultimi mesi del prossimo anno.

ADDIO CROMATURE? Le novità sono davvero poche, come potete vedere dalle immagini di questa galleria, e sono quasi tutte concentrate all’anteriore (dietro non c’è nessuna camuffatura), dove troviamo una nuova calandra con motivo a nido d’ape, un paraurti rinnovato e gruppi ottici inediti. Diverso anche il taglio del cofano, con il logo Subaru che sembra uscire dalla lamiera e appoggiarsi alla mascherina. Che fine farà la grossa barra cromata del modello attuale? Verrà ridotta, o sparirà del tutto?

ANCORA PIÙ AGGRESSIVA I gruppi ottici non sembrano soggetti all’operazione di riduzione e rimpicciolimento a cui ormai si sottraggono in pochi. L’impressione - dietro le pesanti camuffature - è che i cambiamenti si limiteranno a poco più che un restyling della firma luminosa. Poco chiaro il motivo delle protezioni che nascondono i passaruota: a meno che si tratti di uno scherzo, potrebbero celare protezioni in plastica più ingombranti delle attuali, a sottolineare maggiormente la vocazione fuoristradistica dell’auto.

SEMPRE E-BOXER Per quanto riguarda l’interno, non ci aspettiamo grandi novità, proprio in virtù del fatto che il modello nuovo è davvero molto recente. Prevedibile una rinfrescata ai materiali, o magari qualche nuova finitura. Analogo discorso per i propulsori, che al momento prevedono - almeno per l'Italia - il 2.0 boxer mild-hybrid da 166 CV e 260 Nm di coppia. Lo stesso modello entrato a far parte dei mezzi in dotazione ai Carabinieri per la tutela delle riserve naturali italiane.