METTETEVI COMODI Il primo modello completamente elettrico della casa delle Pleiadi arriverà entro il 2025, e avrà dimensioni paragonabili a quelle della Subaru Forester, che da paraurti a paraurti misura 463 cm, è larga 182 cm ed è alta 173 cm. Il nuovo SUV elettrico giapponese sarà costruito su una piattaforma condivisa con Toyota, che la utilizzerà per il suo BZ, di cui abbiamo svelato i primi particolari nei giorni scorsi. Chissà cosa ne penseranno Aldo, Giovanni e Giacomo...

SINERGIE AZIENDALI Come per la Toyota BZ, al momento non abbiamo informazioni ufficiali o altre specifiche tecniche, che saranno svelate solo il prossimo anno. Sappiamo però che entrambi i modelli saranno sviluppati sulla piattaforma e-TNGA, e sfrutteranno i punti di forza di entrambi i marchi: Toyota per la parte elettrica, Subaru per l’esperienza nella trazione integrale, da sempre uno dei suoi marchi di fabbrica.

NON SOLO SUV La piattaforma sarà estremamente versatile, conferma Subaru, permettendo l’alloggiamento di motori (e relativa trazione) in posizione anteriore e/o posteriore; sarà anche molto scalabile, con dimensioni variabili nel passo, il che consentirà di aumentare/diminuire la capacità della batteria, e di realizzare veicoli di dimensioni diverse. Entrambe le case hanno già progetti per numerosi modelli, tra cui almeno un SUV e una berlina di segmento D.

DIREZIONE GREEN La nuova piattaforma elettrica, e i modelli che verranno realizzati su di essa, aiuteranno Subaru a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità ambientale, iniziati con l’introduzione in gamma dei modelli ibridi di Impreza, XV e Forester (in dotazione anche ai Carabinieri), che già oggi rappresentano il 60% del volume delle vendite. Sul lungo periodo, la casa giapponese punta alla riduzione del 90% delle emissioni allo scarico dei suoi veicoli entro il 2050.