Subaru moderna vs Ferrari d'epoca: il video della sfida

Coupé moderna vs sportiva d'epoca: è più veloce una Subaru BRZ 2022 o una Ferrari 308 GTB? La risposta nel video della drag race

Quando, ancora signorino, mi regalai una Honda S2000 (quella del video sul lavaggio a secco), la moglie del mio compagno di merende aveva una Ferrari 328 GTS, che spesso noi uomini facevamo sgranchire per evitare l'incomodo alla gentile consorte. E il confronto tra le prestazioni di un modernissimo due litri a quattro cilindri contro il V8 da 3,2 litri di Maranello era piuttosto interessante. Ora una sfida equivalente si ripropone nel video che vedete qui sotto, tratta dal canale YouTube di Hoonigan. Vede sfidarsi nella più classica delle drag race una Ferrari 308 GTB Quattrovalvole del 1984 e una Subaru BRZ 2022, sorella della Toyota GR86 che ho provato in pista al Monteblanco (qui il video). Chi vince?

IL CONFRONTO SULLA CARTA Sulla carta il confronto pare equilibrato, con la Subaru mossa da un quattro cilindri da 2,4 litri, 234 CV e 250 Nm di coppia. Il 3,0 litri Ferrari V8 è in leggero vantaggio, con 240 CV e 260 Nm di coppia (piccole differenze rispetto ai dati indicati nel video dipendono dalla conversione delle unità di misura). La Ferrari è poi più leggera di circa 22 kg, ma ha un vecchio cambio manuale a cinque marce invece del sei marce della Subaru: se ciò sia un vantaggio o uno svantaggio dipende se la rapportatura più corta della Subaru permette o meno di compensare il tempo impiegato per il passaggio al rapporto superiore. Gentlemen, start your engines! La gara vera e propria inizia al minuto 10'21'' del video.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/10/2022