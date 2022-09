Ansia da autonomia? In campeggio con la roulotte-batteria. Video

Voglia di vacanze all'aria aperta, ma sorge un problema. Full electric non certo il mezzo ideale per trainare una roulotte, ne va di quel fattore chiave di ''sopravvivenza'' che è l'autonomia. L'ansia sparisce, o almeno calerà di intensità, se al seguito, l'elettrica in questione, trascinasse batterie di scorta. Come quelle, molto originali, della Colorado Teardrops, azienda Usa che produce caravan e camper. L'ultima invenzione della quale è proprio una roulotte che funge da autentica powerbank. In che consiste veramente questa sorta di ''caricabatterie a rimorchio''? Un video vien d'aiuto.

PILE DI SCORTA Il cosiddetto Boulder, traducilo come ''macigno, ''masso'', ''roccia'', viene incontro proprio al problema che i veicoli elettrici manifestano tutt'oggi in caso di roulotte al seguito: la capacità di traino di un EV non è la stessa di un veicolo a motore diesel o benzina, il risultato è che l'autonomia precipita ancor più velocemente. Per ora, l'unico rimedio è il traino di una batteria aggiuntiva e il Boulder, un grazioso caravan dall'aerodinamico design a goccia, ha proprio un pacco batteria integrato nel telaio: due piccioni con una fava, parti per un'avventura all'aria aperta e non sacrifichi l'autonomia della tua full electric. Senza contare che un pacco batteria supplementare, una volta in campeggio, ti consente anche di alimentare molta più attrezzatura di chiunque altro.

ISTRUZIONI PER L'USO Il Teardrop nasconde una batteria dall'energia di 75 kWh. Ovviamente questa soluzione aggiunge peso alla struttura, la massa complessiva non supera in ogni caso i 16 quintali. La cabina stessa è costruito in alluminio aeronautico saldato. Secondo Colorado, il Boulder è in grado di restituire 160 km di autonomia in 10 minuti. Portare la batteria dell'auto fino all'80% richiederà 80 minuti: non è poco, ma almeno hai dove attendere seduto ed al riparo. Per ricaricare a sua volta il Boulder, è sufficiente agganciare il cavo alla rete domestica o a una qualsiasi delle reti di ricarica pubbliche, network Tesla Supercharger incluso.

MA A CHE PREZZO Detto dei numerosi ''pro'', ecco anche qualche ''contro''. In consegna a partire dal primo semestre 2023, il Boulder ha un prezzo di partenza di 55.000 dollari: rischi di pagarlo il doppio della tua automobile. Inoltre, garanzia di un solo anno: i Costruttori auto garantiscono le batterie dei propri EV per 8 anni almeno. Sarebbe eccezionale, infine, la funzione di ricarica anche in movimento: invece non puoi farlo. Non ancora, per lo meno: Colorado sostiene che sta monitorando la situazione e che coglierà la prima occasione utile per implementare questa tecnologia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/09/2022