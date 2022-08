E-GAP, la ricarica ti segue fino al mare. Ecco in quali località

Acquisti un’auto elettrica, appendi la wallbox alla parete del garage, studi a memoria la mappa dei punti di ricarica su suolo pubblico nei tuoi paraggi. Poi parti per le vacanze e sei daccapo. A meno che non capiti in un luogo di villeggiatura che non solo pullula di colonnine a terra, ma è pure raggiunto da servizi extra. All’Argentario, in Toscana, e a Santa Margherita Ligure, per tutto agosto è possibile ''ordinare'' la ricarica anche a domicilio. Ed è possibile grazie alla collaborazione fra Enel X Way, la global business line di Enel dedicata alla mobilità elettrica, ed E-GAP, il primo servizio in Italia di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand.

Santa Margherita Ligure, ad agosto ancora più ''electric friendly''

PORTA A PORTA Chi quest'estate frequentasse dunque l'Argentario o Santa Margherita in auto elettrica, oltre alla rete di infrastrutture di ricarica di Enel X Way può perciò anche comodamente prenotare la ricarica attraverso l’app JuicePass, in qualunque momento e ovunque si trovi, purché entro i confini - o nei paraggi - dell'agglomerato urbano: un van di E-GAP raggiungerà il veicolo, anche in assenza del proprietario, e procederà al ''rifornimento''.

VEDI ANCHE

MIND THE GAP Quali tempi per la rigenerazione delle batterie? La potenza di ricarica del van E-GAP è pari ad una colonnina di tipo ''fast'' in corrente continua: attualmente è superiore a 50 kW e presto arriverà a 100 kW. Servizio ''balneare'' a parte, E-GAP prosegue la propria espansione in tutta Europa, in particolare in Francia, Spagna e Germania: la flotta dei mezzi adibiti al servizio di ricarica elettrica on-demand raggiungerà quota 100 unità entro fine 2022, con l’obiettivo di 500 van entro il 2024.

E-GAP, un servizio in rapida espansione

RAMIFICAZIONE Dal canto suo, sono oggi oltre 16.000 i punti di ricarica che Enel X Way ha inaugurato in Italia, a costituire quella che è la più grande rete di infrastruttura a livello nazionale. Alle stazioni di ricarica di proprietà, si aggiungono altri 13.000 punti disponibili attraverso gli accordi di interoperabilità. Mappe elettriche crescono.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/08/2022