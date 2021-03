SUPER COLONNINE È stato inaugurato nei giorni scorsi il primo Enel X Store di Corso Francia a Roma, stazione di ricarica con quattro colonnine HPC (High Power Charger), che permettono la ricarica di altrettanti veicoli contemporaneamente fino a 350 kW per auto. Le elettriche in grado di reggere simili potenze possono fare il pieno in una ventina di minuti. All’inaugurazione erano presenti la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, il CEO di Enel X Francesco Venturini e il CEO di Volkswagen Group Italia Massimo Nordio. Quella di Roma è la prima delle quattro stazioni in arrivo nei prossimi mesi, realizzate nell’ambito del progetto “Central European Ultra Charging”, cofinanziato dalla Commissione Europea.

ANCHE AC Oltre ai caricatori ultra-veloci sono presenti nella stazione Enel X anche una JuicePole, colonnina di ricarica pubblica con due punti da 22 kW e un JuiceMedia, schermo digitale integrato con due stazioni di ricarica, riservato ai test drive delle auto del gruppo Volkswagen, partner di Enel X per questa iniziativa. Durante la ricarica è possibile bere un caffè nel bar dello store o visitare il negozio vero e proprio, dedicato alle tecnologie e ai prodotti di Enel X per la casa e la mobilità elettrica (tra cui il fotovoltaico da balcone e le wallbox domestiche).

PARTNER VW Forte della collaborazione con il gruppo Volkswagen, lo store Enel X ospiterà all’interno dei suoi spazi, a rotazione, tutti i modelli elettrici della casa, a cominciare dalla media ID.3 e dal SUV compatto ID.4 che vedete anche nelle fotografie scattate all’inaugurazione dello store. I clienti interessati a scoprire la mobilità a zero emissioni potranno partecipare a workshop, o prendere parte a test drive.





LE DICHIARAZIONI “L’apertura dell’Enel X Store è un altro importante e fondamentale passo per rendere Roma sempre più smart e green. Con questa iniziativa rafforziamo la presenza in città di punti di ricarica elettrica, incentivando l’utilizzo di veicoli a emissione zero. Roma diventa modello di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e per la tutela ambientale”, ha dichiarato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.