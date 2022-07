Ricarica gratis? "Solo dove pure il pieno di benzina è gratis"

Stati Uniti d'America, patria della democrazia. Parità di diritti tra gli esseri umani, ma anche tra veicoli. Perché non è giusto fare differenze tra motori elettrici e motori termici: ai benefici degli uni devono corrispondere uguali benefici anche per i secondi. Se le elettriche non pagano il ''pieno'', perché allora i mezzi diesel e benzina dovrebbero farlo? Il ragionamento non farebbe una piega. Se solo non partisse da un politico dello Stato della North Carolina, anziché da un cittadino dell'immaginaria località di Utopia.

DDL MOSS Vietare colonnine gratis, in assenza di stazioni di rifornimento carburante gratis nelle vicinanze. La proposta di vietare - di fatto - la ricarica pubblica gratis in tutto lo Stato, giunge da tale Ben Moss, membro repubblicano della Camera dei rappresentanti della Carolina del Nord. Chiamato anche ''disegno di legge sulle stazioni di rifornimento eque e gratuite'', il progetto include anche un budget di 50.000 dollari per l'anno fiscale 2022-2023 per la rimozione delle colonnine per veicoli elettrici non conformi. ''I contribuenti non dovrebbero pagare il conto per le stazioni di ricarica gratuite su terreni di proprietà del governo statale o locale. A meno che le stesse località non offrano gratuitamente anche benzina o gasolio'', twittava Moss a inizio luglio.



MISSION: IMPOSSIBLE Con buona pace di sostenitori dei motori a combustione e detrattori delle EV, le aspettative di Mr Moss sono a dir poco irrealistiche. Soprattutto alla luce dei prezzi record che anche negli USA registrano di questi tempi i carburanti. Anche il costo dell'energia elettrica è cresciuto sensibilmente, ma un parallelismo tra le due fonti di alimentazione oggi non ha senso. Non finché i veicoli benzina e diesel saranno la stragrande maggioranza del parco circolante. ''Il costo di una fornitura gratuita di carburante sarebbe astronomicamente superiore al costo dell'installazione di una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Per non parlare dell'impatto ambientale di tale installazione e del trasporto del carburante su base continuativa'', ha subito ribattutto il locale Climate Crisis Working Group.

PARADOSSI Sarebbe infine ironico che un disegno di legge del genere venisse approvato in uno Stato che presto accoglierà enormi fabbriche di veicoli elettrici: sia Toyota, sia la vietnamita Vinfast, proprio in North Carolina hanno di recente individuato la location ideale per produrre EV per il mercato USA.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/07/2022