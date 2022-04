Caro bolletta? Con le EV Volkswagen, ricarica a prezzo fisso

Ansia da autonomia, ma anche ansia da ''rifornimento''. Cioè la paura di restare a piedi in autostrada ma anche, una volta raggiunta la colonnina, di vedersi poi recapitare una bolletta stratosferica. Caro energia come argomento di massima attualità: i rincari di benzina e diesel, ma anche dell'energia elettrica. E così il Gruppo Volkswagen, analogamente a quanto fatto dai connazionali di Mercedes, studia il modo di proteggere i propri clienti di auto elettriche: in futuro, alla stazione di ricarica, niente sorprese.

TASSO FISSO Per ora da Wolfsburg non scendono nei dettagli, limitandosi ad assicurare come, presto in tutta Europa, sarà possibile scegliere tra tre progressive offerte base, ciascuna con prezzi fissi per kilowattora ricaricato. Prezzi che potranno variare a seconda del Paese, ma che seguiranno sempre la stessa logica. Le nuove tariffe, valide per i clienti We Charge (Volkswagen), Powerpass (Škoda), Easy Charging (Seat/Cupra) ed Elli, il brand del Gruppo responsabile di tutte le attività legate all’ambito Ricarica & Energia, offriranno - tra altri vantaggi - ottime condizioni anche per utilizzare le stazioni di ricarica rapida Ionity.

APP DI INCONTRI La nuova strategia Volkswagen pensata per la trasparenza e la sostenibilità dei costi di ricarica includerà, entro il 2022, anche un programma chiamato ''Selected Partner'' in collaborazione con i gestori delle stazioni di ricarica. In futuro, quelle di particolare comodità saranno evidenziate nel sistema di navigazione. I criteri di qualità includeranno l'affidabilità, la protezione dalle intemperie e la disponibilità di servizi di ristorazione. Sempre nel 2022 verrà attivata, tramite un aggiornamento software, la funzione Plug&Charge su tutte le elettriche su piattaforma MEB dei brand Volkswagen di volume: grazie alla comunicazione tra veicolo e infrastruttura secondo lo standard ISO 15188, l’auto si identifica presso una delle stazioni abilitate e avvia automaticamente il processo di ricarica.

