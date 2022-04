Taglio accise carburanti, proroga al 30 giugno quasi certa

Per diesel, benzina e GPL, sconto sulle accise per altri due mesi. Ecco quando dovrebbe essere varato il nuovo pacchetto di misure

L'intenzione c'è, manca soltanto l'ufficialità, che giunga essa sottoforma di misura inclusa nel nuovo ''decreto Energia'', oppure come provvedimento interministeriale ad hoc. Sta di fatto che tutto lascia presagire come il provvidenziale taglio delle accise sul prezzo al consumo di benzina e diesel stia per essere nuovamente prorogato. Inizialmente in vigore fino al 21 aprile, la sforbiciata di 25 centesimi (+IVA) sul costo di verde e gasolio venne successivamente prolungata fino al 2 maggio, ricorrendo al meccanismo delle accise mobili. Ora, nuova scadenza in vista: taglio delle accise esteso fino al 30 giugno. La certezza si avrà con ogni probabilità giovedì 28 aprile, giorno per il quale è atteso il via libera del Consiglio dei Minsitri al nuovo pacchetto contro il caro energia.

SOTTO ANESTESIA Al netto di improvvisi rialzi delle quotazioni del greggio, anche nei mesi di maggio e giugno i prezzi alla pompa - pur rimanendo sensibilmente più elevati rispetto alla soglia ottimale - non dovrebbero perciò riservare amare sorprese, continuando ad oscillare attorno a una quota di 1,8 euro al litro sia per la benzina, sia per il gasolio. Non va dimenticato che i listini praticati alle stazioni di rifornimento, dallo scorso 22 marzo, sono ''drogati'' dall'intervento artificiale deciso dal Governo (sconto lordo di 30,5 centesimi di euro su benzina e diesel, di 10,5 centesimi sul GPL). In assenza del quale, oggi i prezzi oltrepasserebbero abbondantemente i 2 euro al litro, o 1 euro al litro nel caso del gas. Meglio non pensarci.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/04/2022