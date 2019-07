Autore:

Lorenzo Centenari

OLIO BOLLENTE Quando a scottare, dopo ore sotto il solleone, non sono solo volante e cruscotto. Ma anche il manico della pistola del rifornimento. Ad estate, si sa, i carburanti tendono a scappare verso l'alto. Picchi di domanda, speculazioni varie, eccetera eccettera: quel che conta, è che il "pieno" di benzina o diesel lievita, e guasta l'umore proprio in coincidenza delle ferie. La cifra che proietta il totem della pompa è di per sé un pugno nei denti, figuriamoci ora che vi svisceriamo quanto pesa sul prezzo unitario la materia prima, e quanto invece incidono le stramaledette accise ultrasecolari.

ACCI-DENTI! A numerare una per una le tasse applicate al prezzo al consumo di benzina e gasolio è il portale Money.it. Ebbene, le accise sui carburanti sono addirittura 19, su ciascuna di esse grava inoltre l'Iva al 22%. Una vera e propria tassa sulle tasse, un macigno che un Governo dopo l'altro promette di abolire, ma che nel 2019 siamo ancora qui a sorbirci. Tra le 19 "sorelle" si annoverano, solo per citare le più originali, il finanziamento della guerra in Etiopia del 1935-36, quello per la crisi di Suez del 1956, la ricostruzione dopo il disastro del Vajont nel

1963, la ricostruzione dopo l’alluvione di Firenze e quella per il terremoto del Belice nella seconda metà degli anni 60.

E IO PAGO Un litro di benzina? Paghi una cifra composta da accise + Iva nella misura del 65%, da "platts" (il prezzo all’ingrosso sul mercato internazionale deciso dall'agenzia specializzata) per il 27% e dal margine lordo della filiera distributiva per l'8%. Un litro di gasolio? 59% accise, 32% platts, 9% ricavi filiera. Morale: quanto costerebbero davvero i carburanti se non ci fossero le accise? La benzina 0,541 euro al litro (il 35% del prezzo attuale di 1,549 euro/litro), il diesel poco più di 0,60 euro al litro, cioè il 41% in meno rispetto al prezzo attuale di 1,493 euro. Bene, adesso lo sapete e al vostro cuore ogni rifornimento farà ancor più male.