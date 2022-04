E alla fine scoppiò la protesta: sciopero metano, date e orari

Il settore chiama, il Governo non risponde. Per una volta, è il metano a chiedere una mano. Tuttavia la sua preghiera non viene raccolta, e così come strumento resta solo quella dello sciopero. Proprio come preannunciato lo scorso 8 aprile, le associazioni Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano confermano l’astensione collettiva dall’erogazione dei servizi di distribuzione di gas naturale a uso autotrazione su base nazionale. Disagi in vista.

DATE E ORARI L’astensione è indetta per i giorni 4, 5 e 6 maggio 2022, rispettando la fascia di garanzia giornaliera dalle ore 7 alle ore 9 del mattino.

VEDI ANCHE

EMERGENZA Lo sciopero è confermato a fronte della mancata azione da parte del Governo in merito alle richieste, avanzate da mesi, di sostegno per il comparto. Prima fra tutte, la riduzione dell’IVA dal 22 al 5%, già accordata per gli usi industriali e civili. ''Il settore del metano per autotrazione - si legge nella nota congiunta - dallo scorso ottobre chiede al Governo un intervento volto a garantire, come già avvenuto per gli altri carburanti, una riduzione del prezzo al consumo. L’impennata del costo del gas naturale, che da mesi si è abbattuta sul comparto, e che si è acuita dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, ha reso insostenibile la situazione per addetti ai lavori e utenti''.

Rifornimento metano, disagi in arrivo

METANO IN CIFRE ''La conferma dello sciopero del 4, 5, 6 maggio - spiegano dalle associazioni - è un’azione dettata dalla necessità e dall’urgenza di salvaguardare un’eccellenza italiana che tanto ha dato e molto può ancora dare al Paese in termini economici, ambientali e occupazionali. La filiera del metano per autotrazione conta infatti, nel nostro Paese, circa 20.000 addetti, oltre 1.500 punti vendita, circa 1.100.000 famiglie a basso-medio reddito, autotrasportatori e aziende di trasporto pubblico locale che hanno scelto il metano per la loro mobilità – motivate dall’economicità e dai vantaggi ecologici del gas naturale – e un 30% di biometano già distribuito in rete per uso autotrazione''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/04/2022