Taglio accise diesel e benzina, quando (e di quanto) scendono i prezzi

A furor di popolo (e dopo che il danno, in larga parte, è fatto), finalmente il Governo ci mette lo zampino. Già in progressiva discesa da alcuni giorni sulla scia del calo delle quotazioni del petrolio greggio, i prezzi alla pompa di benzina e diesel sono destinati a decrescere ulteriormente per effetto delle misure ''artificiali'' di sostegno deliberate dall'esecutivo.

IL TAGLIAPREZZI Tra i punti del cosiddetto decreto Energia figura infatti anche il taglio di 25 centesimi di euro delle imposte normalmente applicate ai carburanti, le famigerate accise. Imposte sulle quali viene a sua volta applicata l'IVA al 22%: lo sconto, in realtà, raggiunge perciò quota 30,5 centesimi. Quanto pagheremo quindi un litro di verde o di gasolio? E soprattutto: da quanto e per quanto tempo sarà in vigore il tagliaprezzi statale?

BASSA MAREA Approvato dal Consiglio dei Ministri nel pomeriggio di venerdì 18 marzo, il decreto dovrebbe venire pubblicato in Gazzetta Ufficiale tra oggi lunedì 21 marzo e domani martedì 22 marzo, per poi diventare operativo, con ogni probabilità, da dopodomani mercoledì 23 marzo, slittando in sostanza di un giorno rispetto alle previsioni. Sulla base delle ultime rilevazioni dell'Osservaprezzi del Ministero dello Sviluppo Economico, il costo di un litro di benzina al self service dovrebbe assestarsi a quota 1,829 euro, mentre per un litro di gasolio serviranno al self 1,815 euro. Il Codacons calcola un risparmio medio sul pieno di circa 15 euro. Scompare quel fastidioso ''2'', i pannelli luminosi delle stazioni di servizio tornano a proiettare cifre più umane, benché sempre superiori ai valori precrisi: da gennaio 2022, un rincaro medio di +46 centesimi al litro per la benzina e di +57 centesimi al litro per il gasolio.

TREGUA Una boccata d'aria (ancora poco ossigenata), almeno, dal 23 marzo e per le settimane successive. Dopodiché si torna a navigare a vista. Il taglio delle accise viene infatti inteso come misura temporanea. La scadenza del ''bonus'' è in programma per il 30 aprile, data oltre la quale - in teoria - i listini torneranno a farsi regolare esclusivamente dalle logiche del libero mercato. A quell'altezza, vista l'incertezza che regna sovrana, chissà quale sarà la situazione.

21/03/2022