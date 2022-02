Enel X: aumentano i prezzi per chi ricarica senza abbonamento

Brutte notizie per gli elettronauti. Sulla scia dei forti rincari dell’energia che hanno fatto schizzare alle stelle le bollette di luce e gas, Enel X annuncia che applicherà tariffe maggiorate per chi usufruisce del servizio Pay per Use (pagamento per ogni singola ricarica). I nuovi prezzi saranno in vigore a partire dal prossimo 7 marzo e coinvolgeranno tutti i clienti che ricaricano una BEV (Battery Electric Vehicle) senza disporre di un abbonamento dedicato. Invariati invece le tariffe per chi ha sottoscritto un contratto Flat Small (fino a 70 kWh/mese a 25 euro), Flat Large (fino a 145 kWh/mese 45 euro) o un abbonamento OpenCharge con prezzo fisso per avere fino a 2 ''pieni'' al mese in base alle capacità della batteria. Una scelta commerciale che segue a stretto giro quella di Duferco Energia, che già lo scorso gennaio aveva deciso di aumentare i prezzi per tutti i titolari di contratti flat.

Le nuove tariffe Enel X in Pay per Use

RINCARI Non c’è dubbio che la decisione operata da Enel X (il provider con il maggior numero di punti di ricarica sul territorio nazionale) sia stata fatta per incentivare il passaggio ad abbonamenti di ricarica flat. I rincari per chi si appoggia al Pay per Use sono infatti abbastanza consistenti: 0,58€/kWh per le colonnine in corrente alternata (AC) fino a una potenza di 22 kW. 0,68€/kWh per le colonnine in corrente continua (DC) fino a 100 kW. 0,75€/kWh per le DC fino a 150 kW. E infine 0,79€/kWh per le HPC (High Power Charging) da oltre 150 kW. Al momento per ricaricare in Pay per Use in corrente alternata (AC) si sborsano 0,40 €/kWh e 0,50 €/kWh in corrente continua (DC) fino a 100 kW. A fondo pagina trovate il PDF con tutti i prezzi aggiornati.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/02/2022