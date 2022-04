Cupra Born e-Boost: in Italia la hothatch elettrica da 231 CV

Cupra Born, il primo modello 100% elettrico del giovane brand spagnolo si fa ancor più sportiva. Con il debutto della versione e-Boost, la hothatch a batterie si regala dei dettagli estetici più grintosi, alzando contemporaneamente l’asticella in fatto di performance e di emozione di guida (qui tutto quello che c'è da sapere su Born). Cupra Born e-Boost monta un powertrain da 231 CV di potenza e 310 Nm di coppia che ben si sposa con le doti dinamiche della piattaforma MEB. Ciò si riflette in un’erogazione istantanea e fulminante che catapulta la spagnola da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi.

Cupra Born sulle nevi

BATTERIA MAGGIORATA Cupra Born e-Boost sarà disponibile in due varianti: con batteria da 58 kWh (attualmente disponibile su Cupra Born da 204 CV) o con accumulatori maggiorati da 77 kWh. Questa nuova unità - con struttura interna a 12 moduli e un peso di 503 kg - è in grado aumentare l’autonomia totale dell’auto fino a 548 km nel ciclo WLTP. Le ricariche fast in corrente continua (DC) accettano fino a 135 kW di potenza, il che consente di passare dal 5% all’80% in soli 36 minuti (qui le il teaser del nuovo SUV ibrido made in Cupra).

Cupra Born e-Boost sulle nevi

ANIMA CORSAIOLA Cupra Born e-Boost si distingue per i cerchi in lega da 19 pollici Thypoon Sport Black (di serie) e per i dischi freno anteriori maggiorati da 340 mm. All’interno invece, i comandi al volante permettono la selezione dei profili di guida in modo diretto, con il tasto “Cupra” che innesca l’anima corsaiola della Born: il propulsore eroga la massima potenza, la ripresa e frenata si intensificano e la risposta dello sterzo si fa più rigida. Inoltre, per apprezzare un suono di qualità superiore è possibile scegliere il BeatsAudio System: un impianto audio premium sviluppato di BeatsAudio, che include 1 amplificatore da 395 W, 9 altoparlanti e un subwoofer con tecnologia surround.

Cupra Born e-Boost: laterale

QUANTO COSTA? Il prezzo di listino di nuova Cupra Born e-Boost 231 CV con batteria da 58 kWh è di 40.700 euro, mentre la e-Boost con accumulatori da 77 kWh parte da 44.850 euro. Per offrire al cliente un piacere di guida in piena sicurezza, viene introdotto il nuovo Pilot Pack M Plus, che include tutti i sistemi di assistenza alla guida più completi, tra cui: Navi System con servizi Cupra Connect on-line, ACC predittivo, videocamera posteriore, dispositivo di assistenza abbaglianti, Side Assist e sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

