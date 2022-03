Nuovo SUV ibrido Cupra, mi manda Q3 Sportback. Il video teaser

Fermarsi, mai. Specie se sei un marchio giovane giovane, sia come età anagrafica, sia come cliente target. Cupra costruirà un SUV tutto nuovo (benché imparentato con un noto SUV del Gruppo Volkswagen...), un altro, entro il 2024. Sarà il modello che introdurrà in gamma la tecnologia mild hybrid, ma anche che porterà le proprietà dell'ibrido plug-in al piano superiore. L'annuncio arriva direttamente dal CEO Seat e Cupra Wayne Griffiths durante la conferenza annuale sugli utili: qualche parola, un mini video del prodotto ancora sotto un telo. Tanto basta a far venire l'acquolina in bocca.

CUPRA PUZZLE Quella anticipata da Griffiths rappresenta una delle quattro nuove auto in arrivo nella gamma Cupra nei prossimi anni, insieme al SUV 100% elettrico Tavascan, alla più tascabile UrbanRebel (sempre full electric), infine un altro veicolo, ancora sconosciuto, che potrebbe avere le sembianze di una wagon o una shooting brake basata su Volkswagen Arteon. Tornando alla protagonista del giorno: il misterioso SUV Cupra sarà prodotto in Ungheria, sulla stessa linea di montaggio di Audi Q3 Sportback. Sfrutterà perciò un'evoluzione della odierna piattaforma MQB del Gruppo VW, esprimendo - in edizione ibrida plug-in - un'autonomia completamente elettrica di circa 100 km.

TURN OVER Affinità concettuali e stilistiche con Q3 Sportback, dunque, ma anche un legame spirituale con Seat Ateca. La data di arrivo del 2024 coincide infatti proprio col probabilie fine ciclo di vita del SUV di mezzo dell'offerta Seat, tradottosi anche in lingua Cupra nel 2018, anzi inaugurando proprio l'avventura del brand sportivo nato da una costola della Casa spagnola. Le esigenze di imballaggio di una batteria più capiente potrebbero tuttavia far pensare a un modello di dimensioni maggiori: ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/03/2022