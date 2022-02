Cupra UrbanRebel, la "citycar" ha il via libera. Ma prima, MetaHype

Auto, ma non solo. Auto e tutto ciò che ad essa può connettersi. Nella realtà, ma anche in un universo parallelo. In un'espressione, Cupra al quadrato. Nel suo 4° anniversario, un anniversario palindromo (22.02.2022), lo ''sfidante non convenzionale'' per definizione condivide la sua vision e le da anche un nome, ''CUPRA2''. Due nuovi modelli si uniranno alla futura gamma, inoltre l'esperienza emotiva si declinerà anche in una dimensione completamente nuova. Col lancio di MetaHype, Cupra compra casa anche nel metaverso.

LASCIA? RADDOPPIA! “Il nostro quarto anniversario ha un significato speciale. I piani che abbiamo in serbo per il 2022 - afferma il Ceo Wayne Griffiths - includono l'intenzione di raddoppiare le nostre vendite, raddoppiare il nostro fatturato e raddoppiare la nostra rete di vendita. Ecco perché CUPRA2''.

APPROVATA Dopo l'annuncio dell'anno scorso secondo cui Cupra Tavascan, il secondo veicolo 100% elettrificato del marchio dopo Cupra Born, arriverà sul mercato nel 2024, ora la conferma anche per la ''sportiva da città'': un'elettrica ispirato ad UrbanRebel farà il suo debutto entro il 2025. A seguire, altri due nuovi modelli: identità ancora segreta. Ma c'è tanta carne al fuoco.

CUPRAVERSO E non solo lato prodotto: “Il MetaHype - spiega Griffiths - è la nostra interpretazione di questo nuovo universo virtuale. È uno spazio collaborativo in cui marchi, startup e creatori di contenuti possono ospitare un'ampia varietà di eventi ed esperienze per consentire alle persone di creare e condividere cultura''.

CORSE VIRTUALI Sviluppato in collaborazione con Visyon, pluripremiata società creativa e parte del Gruppo Mediapro, Metahype è incentrato sulla collaborazione a 360 gradi. A partire da marchi del mondo della musica e dell'intrattenimento, come Primavera Sound e UBeat, Cupra coopererà con partner provenienti da più settori per ispirare la nuova generazione. Il brand avrà un proprio hub all'interno della piattaforma, un luogo dove potrà creare esperienze nuove e spettacolari per la tribù Cupra in diversi punti del percorso del cliente. Motorsport incluso: combinando il mondo reale e quello virtuale, ecco CUPRA2 Experience.

NFT E non poteva mancare di esplorare, Cupra, anche il settore delle opere d'arte digitali. Presto, il marchio spagnolo metterà all'asta il suo primo NFT di UrbanRebel. L'aggiudicatario avrà l'opportunità di essere uno dei primi piloti della CUPRA2 Experience.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/02/2022