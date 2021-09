Auto elettrica

PRONTI, VIA! Nello stabilimento di Zwickau - in Germania - è iniziata la produzione di nuova Cupra Born (qui il nostro approfondimento sull'auto), il primo modello 100% elettrico del giovane brand spagnolo. Wayne Griffiths, CEO del marchio, e i membri del Consiglio di Amministrazione Cupra hanno visitato per l’occasione il polo tedesco. A fare gli onori di casa c'era Stefan Loth, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Sassonia, nonché precedente Direttore dell’impianto spagnolo di Martorell.

Cupra Born: al via la produzione in Germania

KNOW HOW Cupra Born segna l’inizio di una nuova era per la Casa di Barcellona, che proprio al Salone dell’Automobile IAA di Monaco 2021 ha annunciato la sua offensiva elettrica, presentando il concept UrbanRebel e manifestando l’intenzione di passare completamente al full-electric entro il 2030. ''Con il suo design contemporaneo e il suo spirito sportivo, Cupra Born rappresenta l’impulso della trasformazione dell’azienda e l’inizio dell’era elettrica del marchio. Produrre la nostra prima BEV (Battery Electric Vehicle) nello stabilimento più grande d’Europa dedicato a vetture con questa tecnologia ci offrirà validi insegnamenti per arrivare a produrre veicoli elettrici a Martorell dal 2025. La nostra ambizione è produrre oltre 500.000 vetture elettriche all’anno in Spagna per diversi marchi del Gruppo'', ha dichiarato Griffiths.

Cupra Born: laterale

EMISSIONI ZERO Lo stabilimento di Zwickau è il primo sito produttivo di veicoli full-electric del Gruppo Volkswagen ed è considerato il più grande ed efficiente d’Europa. Con una produzione quotidiana di circa 1.400 veicoli al giorno, l’impianto ha capacità annua vicina alle 330.000 unità. ''Produrre un’auto come Cupra Born a Zwickau è un onore. Born verrà realizzata utilizzando energie rinnovabili secondo un progetto operativo carbon neutral'', afferma Stefan Loth. Tutta la catena di produzione di Born impiega infatti energia ricavata da fonti rinnovabili. Per non parlare poi degli interni dell'auto, creati con materiali derivati dal recupero delle microplastiche del Mar Mediterraneo. In questo modo, Cupra Born contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica e ad adempiere ai target europei in materia d’inquinamento. Cupra Born è già ordinabile e sarà disponibile nei Cupra Garage a partire dal prossimo mese di novembre.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/09/2021