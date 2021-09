Novità auto

Aperti gli ordini della prima sportiva spagnola a zero emissioni. Un unico allestimento (per ora), 204 CV e 424 km di autonomia. Consegne in autunno

Dopo la presentazione alla Milano Design Week di qualche giorno fa, con l’inaugurazione del Cupra Garage del capoluogo lombardo, Cupra Born può finalmente essere pre-ordinata nella prima versione disponibile in Italia.

Aperti gli ordini di Cupra Born: visuale di 3/4 anteriore

CARATTERE SPORTIVO Com’è fatta l’auto ve lo abbiamo raccontato per filo e per segno qualche mese fa: realizzata sulla base di Volkswagen ID.3 (con la quale condivide la piattaforma MEB dei veicoli elettrici del gruppo tedesco), si caratterizza per forme molto più sportive, quasi aggressive, con i gruppi ottici sottili e lo sguardo “accigliato”, una grande presa d’aria all’anteriore, minigonne sportive e numerosi dettagli color rame, caratteristico del marchio spagnolo.

Aperti gli ordini di Cupra Born: il muso aggressivo

IN AUTO All’interno l’abitacolo riprende quello della elettrica tedesca, con il piccolo quadro strumenti dietro il volante a cui è collegato il selettore di marcia, e lo schermo centrale dell’infotainment da cui comandare tutte - o quasi - le funzioni dell’auto. Molti i dettagli in stile Cupra, dalle lavorazioni della plancia alle finiture color rame per bocchette dell’aria e console centrale, fino ai sedili sportivi con rivestimenti in Seaqual (ricavato dalle plastiche recuperate in mare), cuciture a contrasto e poggiatesta integrati. Il bagagliaio ha una capacità di 385 litri.

Aperti gli ordini di Cupra Born: gli interni

MOTORE Al momento Cupra Born è disponibile solo con il motore elettrico da 204 CV montato sull’asse posteriore, e batteria da 58 kWh netti, per un’autonomia dichiarata di 424 km nel ciclo combinato WLTP. L’auto supporta la ricarica rapida a 100 kW, che consente di accumulare 100 km in otto minuti. Come per le altre elettriche del gruppo Volkswagen, anche le batterie di Cupra sono garantite per 8 anni o 160.000 km fino al 70% dell’efficienza.

Aperti gli ordini di Cupra Born: i cerchi in lega con i dettagli di rame

DOTAZIONE E veniamo dunque all’auto ordinabile già da oggi, e tutto quello che offre di serie:

Infotainment con schermo touch da 12” con Bluetooth e cinque altoparlanti, due porte USB tipo C nella parte anteriore e due nella parte posteriore, cruscotto digitale da 5,3”, radio DAB

con schermo touch da 12” con Bluetooth e cinque altoparlanti, due porte USB tipo C nella parte anteriore e due nella parte posteriore, cruscotto digitale da 5,3”, radio DAB Connettività : protocolli Apple CarPlay e Android Auto wireless, comandi vocali “Hola hola”, Cupra Connect, Safety & Service, accesso remoto

: protocolli Apple CarPlay e Android Auto wireless, comandi vocali “Hola hola”, Cupra Connect, Safety & Service, accesso remoto Sicurezza e tecnologia : chiamata di emergenza, frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, sistema di mantenimento della corsia, cruise control, sensore pioggia e luci, controllo pressione pneumatici, specchietti elettrici richiudibili con funzione marciapiede (lato passeggero)

: chiamata di emergenza, frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti, sistema di mantenimento della corsia, cruise control, sensore pioggia e luci, controllo pressione pneumatici, specchietti elettrici richiudibili con funzione marciapiede (lato passeggero) Cerchi in lega Aero da 18” Cyclone, Freni a disco anteriori da 330mm x 23mm, sospensioni sportive CUPRA, sterzo progressivo

in lega Aero da 18” Cyclone, Freni a disco anteriori da 330mm x 23mm, sospensioni sportive CUPRA, sterzo progressivo Interni : sedili sportivi avvolgenti in Seaqual, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, volante sportivo multifunzione rivestito in pelle e riscaldato, avviamento senza chiave, luci ambientali, climatizzatore automatico bizona, pedaliera in alluminio

: sedili sportivi avvolgenti in Seaqual, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, volante sportivo multifunzione rivestito in pelle e riscaldato, avviamento senza chiave, luci ambientali, climatizzatore automatico bizona, pedaliera in alluminio Ricarica: CCS Combo con capacità di ricarica fino a 100 kW in corrente continua e fino a 11 kW in corrente alternata, cavo di ricarica domestica

PREZZO Il prezzo di listino di Cupra Born 204 CV è di 38.900 euro chiavi in mano, a cui vanno detratti gli incentivi statali (e regionali, nel caso) per le auto elettriche, che prevedono fino a 10.440 euro di sconto a fronte della rottamazione di un usato di almeno 10 anni.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/09/2021