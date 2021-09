CLICK DAY A fine agosto, la sorpresa inaspettata del precoce esaurimento degli aiuti per modelli elettrici (0-20 g/km di CO2) e plug-in hybrid (21-60 g/km). Poi il Governo ci ha messo una pezza, e ora si torna a regime: per effetto del decreto Infrastrutture e trasporti, altri 57 milioni di euro di extrabonus per le vetture di prima e seconda fascia di emissioni. La misura è in già in vigore da sabato 11 settembre.

FINO A SCADENZA Di nuovo attivo dunque l'ecobonus destinato ai modelli più ecologici, almeno fino a nuovo esaurimento fondi. Quanto ai modelli di terza fascia (61-135 g/km CO2), a metà settembre il numeratore del Ministero dello Sviluppo Economico mostra un residuo di circa 110 milioni di euro. Dei 250 milioni messi a disposizione con decreto Sostegni bis, il mercato ne ha perciò assorbito già oltre la metà, con la prospettiva che tra qualche settimana anche le auto diesel e benzina Euro 6 rimarranno a secco di aiuti. Quale sarà, a quel punto, l'orientamento della politica?