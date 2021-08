FAME CHIMICA Lo Stato porge la mano, il mercato non si fa pregare e la afferra con tutta la sua forza. Come volevasi dimostrare, gli incentivi vanno a ruba e poco importa che agosto sia tradizionalmente un mese poco favorevole per le vendite auto. Dal giorno dell'attivazione della piattaforma (2 agosto 2021), il montepremi si assottiglia a vista d'occhio. Al punto che, a tutti coloro i quali avessero in programma la sostituzione della propria auto, per non farsi sfuggire l'opportunità di risparmiare qualche soldino conviene davvero affrettarsi. A proposito: affrettarsi, di quanto?

COUNTDOWN All'inizio dell'ultima settimana di agosto, cioè a tre settimane dallo start della campagna ecobonus deliberata dal decreto Sostegni bis, il pallottolliere degli incentivi riservati ai modelli di terza fascia, quelli dal grado di emissioni CO2 compreso nello scaglione 61-135 g/km (benzina, diesel, metano, GPL, ma anche full hybrid e mild hybrid), è sceso a poco più di 150 milioni di euro. Significa che in tre settimane sono stati spesi quasi 50 milioni di euro, ovvero un quarto delle risorse a disposizione. Calcolatrice alla mano, di questo passo i fondi si esauriranno i primi di ottobre 2021, con buona pace della scadenza di legge, fissata per il 31 dicembre 2021.

EV AL SICURO Nessun rischio di esaurimento precoce, al contrario, minaccia gli incentivi dedicati ad elettriche (0-20 g/km) ed ibride plug-in (21-60 g/km): tra le risorse stanziate col decreto (60 milioni di euro) e quelle avanzate dalle precedenti ''infornate'', restano ancora quasi 100 milioni di euro. Non disponibili invece i dati sull'ecobonus per l'acquisto di auto usate, misura peraltro afflitta da falsa partenza per mancanza di decreto attuativo.