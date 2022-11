Ecco la Toyota GR Yaris più potente, il banco prova non tradisce mai (video)

PICCOLA MA INDIAVOLATA La Toyota GR Yaris è l’ultimo esempio in ordine di tempo di hot hatch - come dicono gli inglesi – allo stato puro. Una compatta iper vitaminizzata che sprizza energia da tutti i pori grazie al suo 1,6 litri da 261 CV e 360 Nm con trazione integrale e un velocissimo cambio manuale a 6 marce. Un vero razzo tascabile che, in versione stock, è capace di cose davvero impressionanti. Come spesso accade con questo genere di auto, la GR Yaris è diventata popolare anche tra i preparatori, che cercano di aumentare le sue prestazioni a livelli ben più elevati. Uno degli specialisti che seguono la strada dell’elaborazione è EKanooRacing.

Toyota GR Yaris by EKanoo Racing: il record di potenza di 549 CV sul banco prova IL PREPARATORE CI PRENDE GUSTO Nel corso degli anni, il tuner mediorientale ha costruito alcune delle Nissan GT-R e Porsche 911 più veloci mai preparate e oggi nella sua scuderia compaiono la GR Yaris più rapida al mondo e quella più potente. La prima, è riuscita a percorrere il quarto di miglio (circa 400 metri) in meno di 11 secondi, ottenendo un miglior tempo di 10,98 secondi all'inizio del 2022. Il tuner ha in garage anche la GR Yaris grigia che questo mese ha stabilito un nuovo primato di potenza. Infatti, EKanooRacing è riuscito a ricavare qualcosa come 549 CV pompando al massimo il tre cilindri che urla sotto il cofano della macchina. Guardate il video per capire di cosa è capace la piccola Toyota, ma restate fino alla fine per vedere le curve di potenza ricavate sul grafico. Roba da stropicciarsi gli occhi.

POTENZA ALLE RUOTE ECCEZIONALE A rendere questa cifra ancora più notevole è il fatto che è stata registrata alle ruote, il che significa che il motore stesso potrebbe facilmente erogare più di 600 CV visti gli assorbimenti della trasmissione che inevitabilmente si ripercuotono sulla potenza a valle del motore, riducendola. L'elenco completo delle modifiche apportate non è noto, ma lo specialista ha montato un turbocompressore aftermarket, una nuova centralina, uno scarico personalizzato e un nuovo intercooler. Non è chiaro se sia stata aggiornata anche la parte termica del tre cilindri griffato Gazoo Racing.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/11/2022