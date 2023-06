24h Le Mans: uno scoiattolo ha giocato un ruolo chiave nella sfida Ferrari-Toyota

Nel lungo testa a testa tra la Ferrari #51 e la Toyota #8 per la vittoria nella 24 Ore di Le Mans 2023, un episodio determinante è avvenuto domenica mattina, durante la sedicesima ora di gara. In quella fase Alessandro Pier Guidi ha annullato il gap di 12 secondi che lo divideva dalla vettura pilotata in quella fase da Ryo Hirakawa e la Ferrari si è poi portata in testa al momento del pit stop, con la Toyota costretta a una sosta più lunga nel corso della quale è stato sostituito l'intero avantreno.

24 Ore di Le Mans 2023: la Toyota #8

PROTAGONISTA INVOLONTARIO La GR010 Hybrid dell'equipaggio formato da Hirakawa, Brend Hartley e Sebastien Buemi ha poi continuato a contendere la vittoria alla 4999P di Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado anche nelle successive ore, fino al testacoda dello stesso Hirakawa nella penultima ora che ha permesso alla Ferrari di scavare il solco decisivo per lo storico successo finale. Parlando di quanto accaduto in mattina alla vettura numero 8, il direttore tecnico Pascal Vasselon ha svelato che a rallentare Hirakawa è stato... uno scoiattolo: ''Ci sono state alcune finestre in cui a volte stavamo dominando la Ferrari. Subito dopo uno di questi momenti in cui eravamo competitivi, Ryo ha colpito uno scoiattolo. Probabilmente non era molto piccolo perché ha fatto un grosso danno all'avantreno. Era in difficoltà fino alla fine dello stint, quando abbiamo potuto cambiare l'avantreno''.

TANTA SFORTUNA Lo scontro con la povera bestiola non è stato l'unico momento sfortunato per la vettura numero 8. Nel corso della nottata, mentre la GR010 Hybrid gemella era costretta al ritiro dalla 24 Ore di Le Mans per un incidente che l'ha vista coinvolta assieme a un'Alpine LMP2 e a una Ferrari GTE, la Toyota si è trovata a registrare delle temperature anomale del motore. Vasselon ha spiegato qual era la causa dell'improvviso surriscaldamento: ''In quel momento, abbiamo davvero pensato che avremmo perso le due vetture perché, contemporaneamente all'incidente di Kobayashi, la temperatura del motore della #8 era alle stelle. Non avevamo alcuna indicazione di ciò che stava accadendo. Non c'era niente di visibile dall'esterno. I dati aerodinamici erano buoni. Abbiamo deciso di rimuovere il frontale, cambiarlo e dare un'occhiata. C'era un grosso pezzo di Kevlar che era bloccato all'interno della sospensione, ma bloccava il flusso del radiatore. Abbiamo potuto rimuoverlo e andare avanti''. La casa giapponese ha visto così interrompersi la sua striscia di successi nella mitica gara francese che durava da cinque edizioni. L'equipaggio della vettura numero 8 grazie al secondo posto rimane comunque al comando della classifica generale del campionato WEC 2023.

13/06/2023