Nuova Toyota C-HR, il ritorno del "Super Coupé". Com'è dal vivo. Video

C'è quel genere di nuova auto che conquista perché ha un feeling familiare, perché è proprio come te la immaginavi prima di vederla di persona. Poi c'è anche quel genere di nuova auto che seduce (e che divide) perché del manuale di istruzioni fa pallottole di carta e le tue convinzioni le ribalta, provocando in te un cortocircuito sensoriale inebriante. Non è forse il caso di Toyota C-HR? La prima generazione (2016) generò in Italia una mezza psicosi, la seconda (2023) manca forse di effetto sorpresa, ma non lascia certo indifferenti. Niente affatto. Per design esterno, per le soluzioni interne, infine per la gamma motorizzazioni. Indizio: nel vano di carico di C-HR trova alloggio un cavo di ricarica... Dai, se hai letto il sottotitolo, già sai che entra a listino - oltre a un'evoluzione di C-HR Hybrid - anche C-HR Plug-in Hybrid. Bando alle ciance, clicca Play qui sopra e scopri C-HR seconda generazione nella nostra video world premiere. Se hai poco campo, allora leggi il testo e sfoglia la gallery fotografica.



Nuova Toyota C-HR (2024)

Un nome un perché: sai che significa C-HR? Sta per Coupé High Rider. Infatti, per un'auto dallo stile tanto anticonvenzionale e un po' ''transformer'', il termine generico di SUV coupé calzava stretto anche alla prima C-HR. Per un veicolo che sembra proprio una coupé al piano di sopra, meglio ricorrere al termine ''super coupé''. La buona notizia è inoltre che il design è molto simile a quello del concept C-HR Prologue svelato a fine 2022: super coupé, ma anche quasi una ''concept stradale”.

Fotocopia (o quasi) di C-HR Prologue

MISURE Le proporzioni complessive restano a grandi linee quelle di prima. Le dimensioni, pure. Dopotutto, la piattaforma è la medesima (TNGA segmento C), pur con tutte le evoluzioni del caso. Nuova C-HR è lunga 4 metri e 36, quindi 4 cm in meno di prima. Larghezza di 1 metro e 83, altezza di 1 metro e 56, passo di 2 metri e 64, identico a prima. Per tutti i dati, vedi scheda tecnica in fondo all'articolo.

Le misure sono da SUV compatto

DI FRONTE Il frontale è un po' bZ4X, il SUV elettrico, un po' nuova Toyota Prius. Grande calandra come una boccaccia spalancata, sottili fari ''boomergang'' a LED ''intermittenti'', come denti seghettati: C-HR un... mostro marino? Indubbiamente, un mostro di bravura. La bravura di colpire al primo sguardo.

Aggressivo il musetto

DI LATO Vista di fianco, C-HR è ancor più tesa, più slanciata, restituendo la classica sensazione di scatto in avanti. Porto la vostra attenzione sul ''taglio a diamante'' generato dall'intersezione degli spigoli sulle portiere e sulla maniglie porta a filo carrozzeria. A filo sono sia le maniglie anteriori, sia quelle posteriori, ora sistemate in asse con quelle davanti e non più là in alto, sotto il tetto. Fidati che è meglio ora. Sbalzi ridotti al minimo, cerchi di grandi dimensioni (fino a 20 pollici), vernice bi-gusto: a contrasto è il tetto nero, ma anche l'intera sezione posteriore. Wow. Mi sposto dietro.

Tutto nuovo il lato posteriore

DAL RETRO Scompare lo spoilerino singolo all'estremità del tettuccio, spazio - come già avevamo intuito studiando le foto spia del prototipo - a due alette separate. Ragioni estetiche, ma anche aerodinamiche. Tutto nuovo anche il disegno dei gruppi ottici: tre strisce a LED sovrapposte e interrotte dal lettering C-HR che si illumina quando accendi la vettura: ogni volta, tiene a presentarsi.

Il lettering C-HR luminoso

La prima generazione di Toyota C-HR rappresentò un bel salto in avanti, per Toyota, in termini di qualità e funzione, il nuovo modello - così, a occhio - fa anche meglio. Tutti i comandi principali sono concentrati nella zona del guidatore, mentre lo sviluppo orizzontale del cruscotto, dalla forma che riprende quella di un’ala, trasmette al passeggero anteriore la sensazione di un abitacolo avvolgente e un pelo meno... striminzito che non in passato. Anche perché il tunnel centrale è piuttosto alto, ma anche relativamente stretto di sezione. Quindi: per persone e cianfrusaglie al seguito, in prima fila spazio a sufficienza, in seconda fila idem, purché non si oltrepassi - diciamo - il metro e 90. Non si conoscono ancora le misure del bagagliaio: a prima vista, più o meno gli stessi 440 litri di prima e soglia di accesso abbastanza agevole.

Il grande display centrale da 12,3 pollici

PRESTO SU QUESTO SCHERMI Bello il nuovo digital cockpit da 12,3 pollici, dalla grafica nitida e dalle informazioni suddivise in zone, facili da leggere. Bello pure il display touchscreen a sbalzo a centro plancia (da 8 o 12,3 pollici a seconda della versione): assistente vocale di bordo, connessione smartphone wireless tramite Apple CarPlay o Android Auto. What else? Il pacchetto luci ambiente a 64 colori, per esempio: atmosfera, ma anche sicurezza, visto che le luci cambiano tonalità e funzionano anche come avviso luminoso di pericolo. Quando i sensori rilevano il rischio di collisione con veicoli o ciclisti che sopraggiungono dal retro della vettura, le luci virano sul rosso.

Il nuovo quadro strumenti digitale

TELETRASPORTO Ah, mi dicono che l'integrazione con app per smartphone MyT per il controllo remoto del veicolo consente ora non solo la gestione del sistema di climatizzazione, per riscaldare o rinfrescare l'auto prima di effettuare un viaggio, ma anche la funzione di remote parking per il parcheggio a distanza, senza salire a bordo. Per la categoria, è un unicum. Toyota C-HR sarà infine equipaggiabile con digital key, per aprire e avviare la vettura tramite l'inseparabile smartphone.

Nuovo Toyota C-HR sarà disponibile con una gamma di quattro propulsori ibridi in tutto.

Full Hybrid...

IBRIDA AUTORICARICABILE Restano a disposizione le due precedenti versioni Full Hybrid-Electric (HEV) da 1,8 e 2,0 litri, ma dalla potenza incrementata - rispettivamente - a 140 cv e 198 cv (rispetto ai precedenti 122 cv e 184 cv: vedi nuova Toyota Corolla) e con la variante 2,0 litri declinata anche in versione a trazione integrale intelligente AWD-i, con mini-motore elettrico posteriore da 41 cv che interviene alla bisogna.

...e ora anche Plug-in Hybrid

IBRIDA RICARICABILE La grande novità è tuttavia C-HR Plug-in Hybrid-Electric (PHEV): così impone la rivoluzione ''green''. motore 2,0 litri benzina da 152 cv, motore elettrico da 163 cv, potenza di sistema di 223 cv, sì è lo stesso identico sistema di nuova Toyota Prius Plug-in. Ivi inclusa la nuova batteria da 13,8 kWh, per un grado di autonomia in modalità 100% elettrica che i dati provvisori quantificano in 66 km nel ciclo combinato e in quasi 100 km nel ciclo urbano. Ricarica da presa domestica in 4 ore (con caricatore di bordo da 3,3 kW), consumi medi dichiarati di 0,9 l/100 km (mah...), emissioni CO2 omologate a 19 g/km: salvo modifiche al regolamento, C-HR Plug-in (come Prius Plug-in) accederà agli incentivi di prima fascia (0-20 g/km), quelli per le auto elettriche (5.000 euro con rottamazione, 3.000 senza rottamazione). Grazie alla funzione di geofencing, infine, C-HR PHEV può passare automaticamente alla modalità EV quando l'auto entra in una zona a basse emissioni. Sapevatelo.

Ricarica batterie da presa domestica in circa 4 ore

Tutti gli allestimenti beneficeranno dell’ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense, con aggiornamenti software over-the-air, senza quindi la necessità di passare da un centro assistenza. Tra le principali novità:

l’ Acceleration Suppression , che limita input involontari sull’acceleratore quando viene rilevato il rischio di collisione con un veicolo che precede;

il Proactive Driving Assist (PDA), per una decelerazione uniforme quando il conducente toglie il piede dall’acceleratore e la vettura sta per entrare in curva o si avvicina a un veicolo che precede più lentamente;

lo Steering Assist, sistema che riconosce una curva imminente e regola la servoassistenza per aiutare il guidatore ad impostare la traiettoria.



Le più avanzate tecnologie di assistenza alla guida

Per ora è tutto, aspettiamo di guidarla (ci capiterà, credo, in autunno). La prima impressione statica, intanto, è buona. Nuovo Toyota C-HR sarà in vendita entro fine 2023, inizio 2024. Detto del (probabile) ecobonus, ancora presto per parlare di prezzi (che oggi partono da 33.500 euro): sappiamo semmai che al lancio sarà disponibile in due allestimenti speciali.

Nuova Toyota C-HR GR Sport Premiere Edition

PREMIERE EDITION La GR Sport Premiere Edition sarà caratterizzata dai classici dettagli stilistici GR, tra cui una griglia radiatore con trama G-mesh, cerchi in lega da 20 pollici di nuovo design, badge GR, inserti ''Liquid Black'' sulla console centrale e sedili anteriori sportivi con logo GR in rilievo sui poggiatesta. La Lounge Premiere Edition si distinguerà invece per l’esclusiva tina Sulphur in finitura bi-tone+, con l'abitacolo caratterizzato da sedili in pelle traforata con cuciture Sulphur a contrasto, head-up display e tetto panoramico. Farete la vostra scelta.

Nuova C-HR in concessionaria a fine 2023

TOYOTA C-HR PLUG-IN HYBRID

Motore termico 1.987 cc, 4 cil. in linea benzina, 152 cv, 190 Nm Motore elettrico sincrono a magneti permanenti, 163 cv, 208 Nm Potenza di sistema 223 cv Velocità massima 180 km/h 0-100 km/h 7,4 secondi Consumo combinato 0,9 l/100 km Emissioni CO2 19 g/km Autonomia EV 66 km Trazione anteriore Cambio automatico a variazione continua e-CVT Dimensioni 4,36 x 1,83 x 1,56 m; passo 2,64 m In vendita fine 2023 - inizio 2024

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/06/2023