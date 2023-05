In attesa di GR Prius, Toyota GR Yaris compila il... 740. È record

Corre voce che Toyota approfitterà del palcoscenico della 24 Ore di Le Mans per presentare un concept di sportiva su base new Prius, non si può escludere che il concept sia un aperitivo di Toyota GR Prius, stiamo a vedere. Nel frattempo, per entrare in atmosfera GR, ruota il mappamondo e fai zoom sull'Australia. A Eastern Creek, nel Nuovo Galles del Sud, il tuner Powertune Australia è riuscito a estrarre da una Toyota GR Yaris l'incredibile potenza di 741 CV. Più dell'Aston Martin DB12 che ha debuttato i giorni scorsi. Con la differenza che il motore della DB12 ha una cilindrata doppia e il triplo, o quasi, dei cilindri. Per celebrare il record, un post sul profilo Facebook era il minimo.

LA REGOLA DEL TRE Come promemoria, GR Yaris (trazione integrale e cambio manuale a 6 marce) monta un tre cilindri turbo da 1,6 litri che in versione di serie produce 261 CV, addirittura 300 CV su GR Corolla. Con 186 CV/litro, il G16E-GTS ha la più alta potenza specifica di qualsiasi motore stradale Toyota: bene, la GR Yaris australiana tocca i 458 CV/litro. Quasi tre volte tanto.

LA RICETTA Interpellati da CarBuzz, i tecnici descrivono i dettagli della loro bestiolina. Tra le componenti chiave: guarnizione della testata aggiornata, intercooler standard sostituito con una versione aftermarket Plazmaman, turbocompressore Garrett G30-770, centralina MoTeC, iniettori secondari Bosch da 2.200 cc, pompa del carburante Elixr Brushless, sistema di scarico Akrapovic ''cat-back''. Last but not least, nuovo cambio sequenziale a 6 marce di X-Shift, accoppiato a frizione ATS Triple Carbon. È interessante notare come Powertune Australia abbia invece deciso di mantenere le aste, la manovella e i pistoni della GR Yaris di serie.

Powertune Australia / Facebook

TEORIA E PRATICA Dopo i test in officina, la consacrazione sulla pista di accelerazione? I piani esistono ed è probabile che la GR Yaris dell'altro mondo, sullo ''zero-cento'', metterebbe in imbarazzo alcune blasonate supercar. Anche se 741 CV, per un ''millesei'', sono proprio tanti: lecito temere che alcuni componenti interni debbano affrontare uno stress molto maggiore di quello a cui sono abituati. Tuttavia, Powertune afferma che il veicolo ha effettuato più di 30 corse al banco prova, senza rivelare alcun segno di guasto. Ah, il veicolo appartiene a Peter Freedman, uno degli uomini più ricchi d'Australia e il genio dietro l'impero Rode Microphones. Bongustaio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/05/2023