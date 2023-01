Una GR Yaris per sentirsi campioni del mondo WRC. Anzi, due

A qualunque cosa esca dal seminato, il Salone di Tokyo spalanca sempre le porte. A questo giro, Toyota ad esempio ne approfitta per svelare un paio di serie speciali del suo gioiellino GR Yaris. Due edizioni limitate che celebrano i successi della Casa nel World Rally Championship. I nomi? Lunghi, ma facili da ricordare. GR Yaris ''Sébastien Ogier Edition'' l'una, GR Yaris ''Kalle Rovanperä Edition'' l'altra. Dedicata al campione del mondo rally 2021 l'una, all'iridato di specialità 2022 l'altra. Tempi di uscita e prezzo sono ancora ignoti: quel che è certo, è che la produzione sarà super limitata e che, per candidarsi ad acquistarne un esemplare, è meglio non attendere a mettersi in pista. Sempre ammesso che Toyota sia disposta ad imbarcarle per l'Europa: lo sapremo presto.

GR YARIS OGIER L'edizione Ogier (foto sotto) è rifinita esclusivamente in una bella tonalità di argento opaco e presenta decalcomanie Toyota Gazoo Racing nere su entrambe le portiere. È inoltre armata di pinze dei freni blu, con ruote che sfoggiano anche alcune piccole grafiche dedicate. Alcune piccole modifiche interessano pure gli interni: le cuciture a contrasto blu, bianche e rosse e una placca speciale sulla console anteriore.

GR YARIS ROVANPERÄ Dal canto suo, l'edizione Rovanperä (foto sotto) si differenzia per una finitura esterna rallista ancora più appariscente, con una grafica che combina elementi di bianco, rosso e grigio. Anche qui compaiono decalcomanie WRC, decorazioni per le ruote, pinze dei freni rosse. Uno speciale pacchetto aerodinamico aggiunge uno splitter anteriore più pronunciato e un grande alettone posteriore. In abitacolo, cuciture a contrasto blu e argento e la placca di rito.

AD PERSONAM Tanto GR Yaris Ogier, quanto GR Yaris Rovanperä Edition, sono basate sulla variante Toyota GR Yaris RZ, disponibile solo in Giappone (ecco perché i dubbi sulla possibilità di acquisto in Occidente). In quanto tali, entrambe sono quindi dotate dello step del tre cilindri turbo 1,6 litri da 268 CV di potenza e 390 Nm di coppia. Personalizzazione massima: Toyota offrirà agli acquirenti l'opportunità di modificare la risposta dell'acceleratore, il sistema di trazione integrale e la messa a punto dello sterzo. Per soddisfare lo stile di guida individuale e perché no, sentirsi un po' in prova speciale.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/01/2023