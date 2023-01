Toyota RAV4 GR Sport è in vendita. Listino prezzi e promozioni

RAV4 in abito sportivo disponibile sia con motorizzazione full hybrid, sia plug-in. Ordini aperti, in concessionaria entro gennaio

Una sigla, un perché. Dopo il successo riscosso dalle versioni GR Sport già lanciate su altri modelli, tra cui Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR e pure Hilux, di indossare un completino più sportivo è ora il turno di RAV4. E dopo l'anteprima dello scorso autunno, è ora il momento dello sbarco sul mercato vero e proprio. Ordini aperti, Toyota RAV4 GR Sport in concessionaria entro gennaio 2023.

SPORTING SUV Per conoscere tutte le caratteristiche del nuovo allestimento in stile Gazoo Racing, vi rimandiamo al nostro contenuto dedicato. In sintesi: per Toyota RAV4 GR Sport, un look speciale esterno e interno, un equipaggiamento ultracompleto, infine una miglior dinamica di guida grazie agli interventi a molle ed ammortizzatori.

4X4 ONLY Nuova RAV4 GR Sport disponibile sia per le versioni Full Hybrid-Electric, sia Plug-In Hybrid, esclusivamente con trazione integrale intelligente AWD-i. E arriviamo al dunque.

VEDI ANCHE

RAV4 HYBRID GR SPORT Prezzo di listino di 50.300 euro, vernice metallizzata inclusa. Vernici perlate, metallizzate bi-tone e perlate bi-tone prevedono un sovrapprezzo rispettivamente di 950 euro, 600 euro e 950 euro. Il prezzo di lancio è di 46.050 euro grazie allo sconto di 4.250 euro, a fronte di permuta o rottamazione. Il finanziamento Toyota Easy prevede invece un piano di 48 mesi con rata mensile di 359 euro.

RAV4 PLUG-IN HYBRID GR SPORT Prezzo di listino di 57.500 euro, che in fase di lancio scende a 53.400 euro grazie allo sconto di 4.100 euro praticato in caso di permuta o rottamazione. Anche in questo caso la cifra include le vernici metallizzate, mentre le tinte perlate e bi-tone seguono lo stesso schema prezzi previsto per la variante Full Hybrid.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/01/2023