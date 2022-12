La prova della nuova Toyota Prius 2023: i magazine USA dicono che...

Ha stupito un po' tutti la nuova Toyota Prius 2023, con quei fari che sembrano ispirati alla Ferrari SF90 Stradale e quel profilo che ricorda la sezione dell'ala di un aereo: un cuneo che sprizza sportività e dinamismo senza esagerare con spigoli, appendici e caratterizzazioni in stile manga. La nuova ibrida Toyota è diventata immediatamente l'oggetto del desiderio non solo di chi ha nell'animo una spiccata sensibilità green, ma anche di tanti automobilisti a caccia della pura e semplice bellezza su quattro ruote, che mai prima d'ora avrebbero scelto un modello da sempre scolpito più dalla funzionalità che dall'estro artistico. Inutile dire che la Prius è un modello attesissimo anche in Italia, dove però nessuno l'ha ancora provata. Ma un evento stampa tenutosi in California ci permette di scoprire che cosa ne pensano i magazine americani dopo i primi test drive della locale versione ibrida a trazione anteriore.

Al volante della nuova Toyota Prius 2022: negli USA l'hanno già provata

I primi apprezzamenti - incondizionati - riguardano lo stile. La nuova Prius è giudicata un'auto sexy senza mezzi termini. Le penne più colorite d'Oltreoceano arrivano a scrivere commenti del tipo: ''Improvvisamente la Prius passa dall'essere un grumo impossibile da amare a uno dei veicoli più eleganti che Toyota abbia mai prodotto. Sembra quasi che provenga da un'azienda completamente diversa''. La nuova linea, però, è stata tracciata a spese dell'accessibilità, dello spazio e del bagagliaio: padiglione basso e montanti inclinati richiedono qualche sforzo in più all'atto di salire a bordo e chi siede dietro non può superare il metro e settantotto di statura, se non vuole dover viaggiare con il collo piegato. In base ai sistemi di misurazione americani, il nuovo bagagliaio perderebbe circa un terzo di capacità rispetto al precedente, anche se le metodologie per effettuare le misurazioni negli USA sono differenti dalle nostre ed è quindi meglio prendere con le molle quest'ultima indicazione.

Nuova Toyota Prius 2023, modello USA: vista laterale

La visuale pare sia peggiorata: tanto davanti, dove i montanti larghi e inclinati non aiutano, quanto al posteriore per la vetratura striminzita (ma tra gli accessori c'è lo specchio retrovisore con retrocamera incorporata). Controversa l'ergonomia, con il volante che va regolato basso, come sulle Peugeot, per consentire la vista della strumentazione sopra la corona e non attraverso di essa. Pure i materiali sono stati giudicati meno gradevoli che sulle concorrenti, a partire dalla Kia Niro Hybrid: troppe plastiche dure e spoglie, poche superfici soffici al tocco è il commento generalizzato dei giornalisti USA. Neanche le Prius precedenti si sforzavano molto per cercare di offrire un ambiente premium, va detto, ma visti i passi in avanti fatti nel design della carrozzeria, forse era il momento buono di alzare l'asticella anche all'interno.

Nuova Toyota Prius 2023, modello USA: gli interni

L'adozione di motori più potenti ha migliorato drammaticamente lo sprint senza ricadute sui consumi, che rimangono poco al disopra dei 4 l/100 km, fanno sapere gli americani, nonostante il Cx sia peggiorato da 0,24 a 0,27. Il quattro cilindri a benzina passa da 1,8 a 2,0 litri di cilindrata, per una potenza che sale da 96 a 150 cavalli. Il motore elettrico di trazione passa da 71 a 111 cavalli a dare una potenza combinata di sistema che raggiunge ora i 192 CV contro i precedenti 121 CV. Lo sprint da 0 a 60 miglia l'ora (0-96 km/h) passa da 10,5 a 7,2 secondi e la ripresa da 50 a 70 mph (80-112 km/h) passa da 7,1 a 5 secondi netti. Più efficace la trazione integrale, sulle versioni che ne sono provviste: grazie a un motore supplementare sulle ruote posteriori di potenza finalmente adeguata (40 CV contro i 7 CV del passato) è utile a tutte le velocità e non solo fino a 70 km/h come in passato. Oltre a migliorare di due decimi di secondo lo zero-cento.

Nuova Toyota Prius 2023, già alla prova negli USA

Al volante, la nuova Prius pare mantenere la promessa fatta dal design di un maggiore dinamismo. In particolare sarebbe molto più resistente al rollio che in precedenza, riuscendo a mantenere un assetto piatto tra le curve senza ricadute negative sul comfort su tombini e pavé, nonostante i cerchi da 19 pollici dell'auto in prova. Il merito di ciò va ai nuovi ammortizzatori KYB (marchio ben noto ai motociclisti nostrani) dotati di una speciale valvola, che si chiude rendendoli più rigidi se l'auto è sottoposta alle accelerazioni laterali: in curva, appunto. Migliorato anche il feeling con i freni, che non farebbero più avvertire, come in passato, una risposta diversa passando dalla frenata rigenerativa (quella ottenuta per effetto elettromagnetico che ricarica le batterie) e quella vera e propria, che interviene quando si preme di più sul pedale. L'effetto scooter c'è, ma meno evidente grazie a una migliore insonorizzazione. ''The best driving Prius ever'', chiosano gli americani, anche se al freno motore che varia con la distanza dall'auto che precede, ottenuto regolando automaticamente la frenata rigenerativa, bisogna un po' abituarsi.

Nuova Toyota Prius 2023, modello USA: il posto di guida

A questo punto siamo molto curiosi di effettuare noi stessi una prova della nuova Toyota Prius 2023, che come annunciato dalla stessa Casa Giapponese, in Italia, non sarà disponibile in versione full hybrid come quella delle recensioni americane, ma nella più costosa versione plug-in hybrid con batteria ricaricabile dalla presa di corrente: di cui vi abbiamo già fornito tutte le anticipazioni del caso. Se negli USA la nuova Prius full hybrid arriverà nelle concessionarie a febbraio 2023, nelle varianti a trazione anteriore e integrale, da noi si renderà disponibile nel corso della primavera. Difficile fare stime sui prezzi, visto che i listini di tutte le case automobilistiche stanno lievitando di mese in mese. A titolo puramente indicativo, l'attuale Prius plug-in della generazione precedente attacca a circa 43.000 euro e negli USA, dove la versione base è uscita dai listini, il sovrapprezzo per la nuova generazione è di circa 1.500 euro. Stay tuned!

Fonti: Car And Driver, Cars.com, Green Car Reports

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/12/2022