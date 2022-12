Fuori in 60 secondi... con il tuo catalizzatore. Toyota corre ai ripari

Sembra di guardare uno spezzone di Fuori in 60 Secondi, il famoso film con Nicholas Cage e Angelina Jolie: quello che vedete qui sotto è il video diffuso dalla polizia di Pierce County, nello stato di Washington, ripreso da una telecamera di sorveglianza. Mostra in diretta il furto del catalizzatore di un truck Ford F-250. Pochi sanno - tranne le numerose vittime - che questo genere di furti è in netto aumento negli ultimi anni e avviene anche in Italia: ecco perché Toyota, con il lancio della nuova Prius 2023 negli USA (qui le impressioni dopo le prime prove), ha voluto introdurre nel listino degli accessori una sorta di corazza anti-furto per proteggere il prezioso componente.

COME E PERCHÉ Per i ladri il catalizzatore è un ghiotto bottino, pare per via dei materiali preziosi che contiene: pochi grammi alla volta, ma di sostanze come Platino, Rodio e Palladio che valgono una fortuna. Per il Rodio si parla di oltre 400 euro al grammo, alla quotazione attuale (fonte: Berkem), 55 euro per il Palladio e 35 euro per il Platino. In totale un catalizzatore rubato vale poche centinaia di euro, ma rubarlo è relativamente facile e basta una manciata di secondi, come si vede nel video. I ladri si infilano sotto l'auto con un seghetto elettrico, tagliano il tubo di scarico (a volte portandosi via anche le sonde lambda e strappando i relativi cablaggi) e spariscono. Ma non prima di aver saccheggiato decine di auto all'interno dello stesso parcheggio: scegliendo tra le più nuove e alte da terra (leggi SUV), così che sia facile infilarvisi sotto.

UNA (BLANDA) PROTEZIONE Per chi subisce il furto i costi di riparazione sono ingenti. Oltre al costo vivo del catalizzatore, lo scarico e altre componenti accessorie vengono spesso danneggiati e non è raro che, sulle auto più piccole e leggere, i ladri decidano di capottarle sul fianco per poter lavorare meglio: con tutti i danni che ne conseguono alla fiancata e alla portiera. La soluzione Toyota per le Prius 2023 è una sorta di scudo in alluminio che costa 140 dollari installazione esclusa. Viene applicato a protezione del prezioso componente, si fissa con alcune viti incluse nella confezione e di certo non è impenetrabile, ma siccome rallenta il lavoro dei ladri la speranza è che li reindirizzi verso... l'auto del vostro vicino.

