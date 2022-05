Un ingenuo o un genio? L'antifurto fai-da-te che manda in crisi. Video

C'è chi adotta metodi sofisticati, tecnologici, ultra-intelligenti. E poi c'è chi, per proteggere l'auto dai furti, mette in atto soluzioni semplici. Un breve video apparso online, girato il 22 maggio a Blumenau, nello Stato di Santa Catarina, in Brasile, mostra fino a che punto possa spingersi l'ingegno umano (o l'ingenuità, a seconda dei punti di vista) quando in gioco c'è la sicurezza di tornare dalla propria commissione e rirovare l'auto al proprio posto.

TRABOCCHETTO? Qualcuno ha filmato una Honda Civic Sedan in un parcheggio con una catena legata, con lucchetto, ad un estremo alla maniglia della portiera, all'estremo opposto alla ruota anteriore. Non sappiamo se l'auto fosse anche chiusa a chiave anziché no, né siamo certi di quanto un team di professionisti del furto venga scoraggiato da un sistema simile. Più facile credere che a dissuadere i ladri dall'impresa sia la Civic stessa della clip, un'auto ormai vecchiotta. Fosse stata una Civic Type R, in ogni caso, una pinza rimediabile in qualsiasi ferramenta basterebbe a tranciare la catena. Ci piace credere che il proprietario sia baciato da un brillante autoumorismo. Una virtù che in questa circostanza gioca a suo favore: tra tanti veicoli a disposizione, i ladri avranno una ragione in più per rinunciare, e individuare un'altra vittima. Più ''classica''.

Dài, rubami...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/05/2022