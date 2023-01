Toyota rilancia sull'elettrico, ecco il crossover compatto a batterie

IL CROSSOVER SARÀ ELETTRICO, MA... Quelle che vedete sono le prime immagini del prossimo crossover compatto elettrico di Toyota. Abbiamo pizzicato i prototipi nei dintorni del Centro di Design Europeo della Casa giapponese e si può notare la somiglianza con il concept Small SU EV presentato lo scorso anno. Non è difficile ritrovare anche alcuni tratti dell’attuale C-HR, come la forma a cuneo, ma la linea incorpora alcuni nuovi spunti stilistici. Lo Small SU EV è uno dei numerosi concept Toyota e Lexus svelati nel dicembre 2021, che anticipano una gamma di futuri modelli BEV. Oltre un anno dopo, lo stesso veicolo debutta sulle strade europee in veste di prototipo e con solo lievi modifiche, facendoci pensare che potrebbe essere un progetto quasi pronto per entrare in produzione.

Toyota Small SU EV: dal concept al prototipo per i collaudi del nuovo modello BEV

... NON SOLO BEV, SPAZIO ALL’IBRIDO? Il crossover immortalato su strada ha una diversa presa d'aria inferiore nel paraurti, con un motivo a nido d'ape e fendinebbia integrati. Questo dettaglio è differente dall'inserto tipo alluminio e con piccole aperture visto sul concept, anche se il resto del design sembra molto simile. Detto questo, ci sembra che attaccare una presa più grande sul muso privo di griglia su un veicolo elettrico non ha senso; quindi, questo dettaglio ci suggerisce la presenza di un motore a combustione sotto il cofano, come parte di un sistema ibrido. Dietro, non si vedono tubi di scarico, tuttavia, questa è una tendenza comune tra i modelli elettrificati.

Toyota Small SU EV: design sportivo e piattaforma condivisa con altri modelli elettriciPIATTAFORMA COSTRUTTIVA MULTIFUNZIONE Il muletto che vediamo potrebbe basarsi sulla futura architettura costruttiva E3 di Toyota che combinerà elementi della piattaforma GA-C (Corolla, C-HR, ecc.) e del pianale TNGA (bZ4x), rendendola compatibile con i propulsori ibridi plug-in. Secondo quanto riferito, questa soluzione potrà supportare la prossima generazione di C-HR in arrivo nel 2023, così come la futura Prius. Come accennato, il concept di Small SU EV presenta similitudini con il design audace della C-HR; quindi, non possiamo escludere la possibilità che questo prototipo diventi proprio il successore del crossover bestseller di Toyota. Tuttavia, non bisogna scordare che il concept bZ Compact SUV, leggermente più grande, sembra avere le carte in regola per sostituire l’attuale C-HR, condividendo ancora più spunti stilistici come il profilo scolpito. Attualmente, l'unico modello della gamma SUV di Toyota che si trova sotto la C-HR è la Yaris Cross, che viene offerta in Italia in versione full-hybrid. Il modello di produzione di Small SU EV che dovrebbe collocarsi tra Yaris Cross e C-HR potrebbe essere diverso? I principali punti di distinzione potrebbero essere il design più sportivo con una parte posteriore in stile coupé e, naturalmente, il motore PHEV.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/01/2023