Nuova Toyota C-HR Plug-in, world premiere il 26 giugno. Cosa sappiamo

Si avvicina il giorno dello show e l'attrice mette il naso fuori dal backstage. Il naso, o meglio il... lato B. Nuova Toyota C-HR, per la prima volta anche ibrida plug-in, fa il suo debutto il 26 giugno, data in coincidenza della quale si conoscerà ogni minimo particolare. Intanto, prima foto teaser ufficiale. Da cui intravedere, appunto, il posteriore.

Nuova C-HR, allenamento al 'Ring

DI NOME E DI FATTO Di come sia fatta C-HR di seconda generazione, già ci siamo fatti un'idea sia grazie a una serie di immagini spia, sia attraverso la concept C-HR Prologue, rivelato alla fine del 2022. Per ora, Toyota descrive il nuovo SUV compatto come ''un SUV sofisticato con un design spigoloso e tecnologie avanzate''. Dalla foto, sembra innanzitutto che l'auto di serie assumerà una nuova striscia luminosa posteriore differente da quella di C-HR Prologue, composta da tre barre sovrapposte e con la scritta ''Toyota C-HR'' illuminata al centro.

Nuova striscia luminosa posteriore...parlante

ANTEFATTO Sotto il leggero camuffamento del prototipo avvistato durante i test al Nurburgring, sappiamo in ogni caso che il design complessivo non si allontana molto dal concept Prologue: le stesse proporzioni compatte ma aggressive, frontale con fari a LED a forma di C e grande griglia inferiore, finestrini sottili, infine tettuccio e sezione posteriore - sui modelli di fascia alta - in colore contrastante, come già visto su Aygo X. Come prima, maniglie porte a filo ma maniglie posteriori ora ricavate a un'altezza più accessibile. Dietro, alette sagomate sostituiranno il precedente spoiler a profilo alare, per ragioni di efficienza aerodinamica e stilistiche. Come prima, no tergicristallo posteriore.

Nuova C-HR, come cambia dietro

INTERNI E MOTORI L'abitacolo sembra verrà completamente rivisto, anche se l'estetica minimalista del concept Prologue dovrebbe virare in chiave leggermente più sobria. Ci aspettiamo materiali di qualità superiore, un sensibile upgrade della tecnologia integrata, infine anche una sensazione lievemente meno ''claustrofobica'' che non su C-HR attuale. Toyota ha già confermato come C-HR atto II sarà offerta per la prima volta anche come ibrida ricaricabile, insieme al suo più tradizionale sistema ibrido autoricaricabile. Vendite entro fine anno, ora puntiamo la sveglia al giorno 26.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/06/2023