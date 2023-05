È in arrivo la nuova Toyota Yaris 2024: ecco come cambia

Più potenza, più aiuti alla guida, più tecnologie: Toyota Yaris Hybrid si aggiorna molto nella sostanza (ma poco nel look) per rimanere al vertice del suo segmento. Ecco come.

Toyota Yaris 2024 Premiere Edition, l'indicazione del motore ibrido

Accanto al noto motore full hybrid da 1,5 litri e 115 CV, che rimane in gamma con la denominazione Hybrid 115, nuova Yaris 2024 propone la nuova motorizzazione Hybrid 130, dotata di con un moto-generatore elettrico più grande e potente e modifiche al software e ai componenti della Power Control Unit (PCU) che alzano l'asticella quanto a potenza e reattività nella risposta al pedale dell'acceleratore. In cifre, la nuova versione offre 130 CV e un incremento del 30% della coppia su tutto il range di funzionamento del motore, per un valore di picco che aumenta da 141 Nm a 185 Nm. Ciò si traduce in mezzo secondo in meno nello 0-100 km/h, con un crono di 9,2 secondi e una ripresa da 80 a 120 km/h in 7,5 secondi.

Toyota Yaris 2024 Premiere Edition, 3/4 posteriore

Difficile distinguere a colpo d'occhio la nuova Yaris se non per i nuovi allestimenti Premiere Edition e GR Sport che verranno proposti con la nuova motorizzazione Hybrid 130. Premiere Edition sarà una serie speciale di lancio, un allestimento top di gamma dotata di tutte le novità. A distinguerla la nuova verniciatura bicolore a richiesta, con tetto e montanti neri a contrasto sulla base Neptune Blue Platinum, Pearl White o Silver Metallic. Completano il look i cerchi in lega da 17 pollici neri dal design inedito. All'interno il blu si ritrova nelle cuciture a contrasto dei rivestimenti dei sedili e negli inserti su pannelli porta e strumentazione. Il cruscotto è rivestito di materiali soft-touch, mentre i pannelli porta sono caratterizzati da inserti in feltro.

Toyota Yaris 2024 Premiere Edition, gli interni

Sotto il nome Toyota T-Mate la Casa giapponese raccoglie tutte le funzionalità avanzate che rendono l'auto più sicura e più facile da guidare e parcheggiare. Tra queste, i sistemi di assistenza alla guida sono riuniti nella suite Toyota Safety Sense, che su Yaris 2024 è stata ulteriormente affinata e, grazie al suo nuovo sistema multimediale con modulo di comunicazione dati (DCM), potrà essere aggiornate over-the-air senza la necessità di portare l'auto in un centro assistenza. Tutte le funzioni già note sono ora state migliorate e, grazie all'utilizzo di una nuova telecamera e di un nuovo radar più potenti, ora i sistemi che aiutano a prevenire gli incidenti vedono più lontano. Per esempio il Pre-Collision System (PCS) o l'Intersection Collision Avoidance Support, che ora è più efficace nell'identificare il traffico in avvicinamento.

NUOVI AMICI A BORDO Non mancano sistemi di assistenza completamente inediti su Yaris come l’Acceleration Suppression, che interviene per mitigare accelerazioni improvvise in caso di rischio di collisione con un veicolo che precede. Ma la lista è ancora molto lunga e prevede, sempre tra la novità, un dispositivo chiamato Proactive Driving Assist (PDA) pensato per ridurre il rischio di incidenti a bassa velocità. Si compone di due diversi dispositivi: il servosterzo Steering Assist, che regola la durezza del volante in base alla curva che seguirà, e il Deceleration Assist che adegua in modo fluido la decelerazione al rilascio del gas, quando ci si avvicina a un veicolo più lento che precede o affronta una curva.

Toyota Yaris 2024 Premiere Edition, il display dell'infotainment

Nuova Yaris è la prima Toyota a poter avere una smart digital key, che consente a un massimo di 5 utenti l'accesso e l'avvio del veicolo usando il proprio smartphone Apple o Android come chiave: senza nemmeno doverlo tirare fuori dalla borsa o dalla tasca! La smart digital key è un servizio a pagamento (il primo anno è compreso nel prezzo dell'auto) e permette anche il controllo remoto del climatizzatore e l'attivazione delle luci di emergenza, per rendere più facile individuare la vettura: sarà di serie sulle Yaris Premiere Edition e a richiesta su GR Sport.

A TUTTO SCHERMO Su nuova Yaris debuttano poi un digital cockpit completamente personalizzabile, con display da 7 o 12,3 pollici, e un sistema multimediale più veloce e potente, con nuove funzionalità e con touch screen da 9 o 10,5 pollici. Il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay anche in versione wireless, include di serie un sistema di navigazione collegato al Web, con informazioni aggiornate in tempo reale su percorsi, traffico ed eventuali ritardi. E anche i comandi vocali sono ora più efficienti. Ad esempio, è sufficiente dire ''Hey Toyota, ho freddo'' perché il climatizzatore alzi automaticamente la temperatura.

Toyota Yaris 2024 Premiere Edition, il quadro strumenti

La nuova Yaris arriverà presso le concessionarie Toyota italiane entro marzo 2024 con prezzi ancora non comunicati, ma con tutta probabilità leggermente più elevati degli attuali, visti i maggiori contenuti, soprattutto per le versioni Hybrid 130. A puro titolo di riferimento, la gamma ibrida attuale ha un listino compreso tra i 24.100 e i 28.450 euro. I modelli dotati di motore tradizionale si posizionano più in basso, tra 20.150 e 21.800 euro, ma della loro permanenza in listino non ci sono per il momento conferme.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/05/2023