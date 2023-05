Nuova Lexus LBX, chiamala Yaris Cross "premium". Il video teaser

A guida alta e a passo breve, performante ma ecologico. La formula magica per registrare alti volumi attira pure Lexus, marchio che grazie a Toyota si ritrova parte del lavoro già in stato avanzato. Le foto di un frontale e di una firma di illuminazione posteriore appartegono ad LBX, un nuovo SUV compatto che tutto lascia pensare sia una sorta di alterego in chiave lusso di Toyota Yaris Cross. Per sciogliere gli ultimi dubbi, dobbiamo aspettare il 5 giugno prossimo, data della premiere mondiale. Intanto, anche un mini video teaser (vedi cover).

REBUS I dettagli sono scarsi, ad alcune informazioni si risale tramite il suo stesso nome. La ''X'' suggerisce la sua connessione con la gamma crossover, la ''B'' suona come indizio del suo posizionamento nel segmento B dei SUV.

Lexus LBX, una calandra tutta nuova

FAMILY FEELING? Quanto ai teaser: la prima immagine mostra un muso massiccio, un cofano corto e affilati fari a LED, collegati tra di loro da striscia cromata. Manca, apparentemente, la caratteristica calandra Lexus a clessidra, sostituita da una griglia a nido d'ape sopra il paraurti. La seconda immagine inquadra LBX da dietro, tuttavia la luce è troppo debole per ricostruire la sagoma: prendiamo nota giusto dei gruppi ottici LED a tutta larghezza, che ricordano la montatura di un paio di occhiali da sole.

LBX, il teaser posteriore

FULL HYBRID DOGMA Se - come tutto lascia pensare - LBX condividerà la piattaforma GA-B con Toyota Yaris Cross, allora si posizionerebbe anche al di sotto di Lexus UX, acquistando il ruolo di nuova entry level della gamma. Per la cronaca, Yaris Cross misura 4 metri e 18 di lunghezza, 1 metro e 76 di larghezza, 1 metro e 56 in altezza. Niente di più facile che pure il propulsore full hybrid sia preso pari pari da Toyota Yaris SUV, il cui 3 cilindri 1.5 VVT-i si associa a due (FWD) o tre (AWD-i) motori elettrici, sviluppando sempre 116 CV e 120 Nm. Torna a trovarci a inizio giugno.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/05/2023