Una settimana al volante della Lexus NX 350h: il SUV premium definitivo?

Lexus, figlio di Toyota, è il primo marchio giapponese a essersi costruito una solida reputazione tra le auto di rango: tale da entrare a far parte della ristretta cerchia di costruttori premium. Un premium alla maniera giapponese, in cui il lusso si accompagna a un certo minimalismo. E che in Italia propone solo motorizzazioni elettrificate. Dopo il test della Lexus NX 450h plug-in dei mesi scorsi, l’onere della prova tocca ora alla Lexus NX 350h Hybrid 4WD Luxury, che per certi versi è ancora più interessante della sorella maggiore.

Il test della Lexus NX 350h

Perché la NX 350h dovrebbe essere più interessante della sorella maggiore? Un motivo su tutti è il prezzo, più basso di 6.500 euro a pari allestimento (e volendo c'è un entry-level a trazione anteriore che taglia altri 2.000 euro dal conto finale). Il secondo per importanza è che ti evita la complicazione di ricaricare le batterie, anche se così devi rinunciare a gestire il casa-ufficio a emissioni zero. Fin dal primo metro, la Lexus NX 350h Hybrid 4WD Luxury mi accoglie con la sua guida fluida e intuitiva. L’ibrido di origine Toyota, con la solita trasmissione e-CVT, ha nella scorrevolezza la sua carta vincente, che si traduce in partenze e in accelerazioni senza il minimo sussulto né interruzione. Ed essendo automatica (l'alternativa manuale non esiste proprio) mi risparmio un bel po' di ginnastica nel traffico.

FACILE FACILE La contropartita è il noto effetto scooter, che fa salire il rumore del motore in modo sproporzionato quando affondo il pedale sul gas. In città, comunque, la NX è un’auto davvero rilassante, anche perché oltre ai comandi leggeri e alla facilità di guida, al volante la me la sento addosso come un abito tagliato su misura. Non ho l’impressione di guidare un grande SUV, ma un’auto quasi compatta, che si destreggia con naturalezza anche in spazi risicati. Bene le sospensioni, che trattano pavé e tombini in guanti di velluto per farmi godere di una quiete sopraffina. Quiete incrinata solo dal sound un po' impertinente del motore, quando gli faccio sgranchire le gambe.

Lexus NX 350h, un momento del test drive

COMFORT SOPRATTUTTO La vérve del SUV giapponese? Può sembrare sotto tono, rispetto ai 244 CV nella scheda tecnica, ma la fluidità dell'ibrido Toyota tende un po' a ingannare i sensi. I numeri raccontano infatti una storia differente, dove lo 0-100 km/h si copre in un agile 7,7'' stampato sul cronometro. La velocità massima sfiora i 200 km/h. Insomma, anche se non siamo ai livelli della sorella maggiore, la Lexus NX 350h ha la ripresa che serve nei sorpassi e sa essere veloce nella guida scorrevole, ma a dispetto del look molto grintoso non rinnega un'indole che privilegia comfort e sicurezza. Lo sterzo è preciso senza essere frettoloso, l'assetto equilibrato.

CADUTA DI STILE Non è il modello giusto per chi cerca emozioni forti: questo no. Non è fatta per la guida aggressiva e le palette dietro al volante non servono praticamente a nulla, perché tentano di imitare con poco successo un cambio sequenziale che la Lexus - semplicemente - non ha. L'unico effetto di cui ci si accorge è che aumentano il rumore in scalata, senza però contribuire in modo apprezzabile al freno motore quando rilascio il gas. Meglio lasciar fare all'automatismo e scordarsi dei comandi manuali. Consolandovi di tutto ciò pensando che l'abitacolo della Lexus è un gran bel posto per ascoltare la musica limpida e avvolgente dell’impianto Mark Levinson a 10 altoparlanti.

Lexus NX 350h, sullo Head-up Display vedi il tasto che tocchi sulla razza

IL FASCINO DEL SUPERFLUO A proposito dei comandi, sulle razze del volante trovo pulsanti a quattro direzioni con una soluzione unica per raffinatezza, ma che non mi convince appieno. Appoggio il dito e nello Head-up Display appare un'icona per mostrarmi quale comando sto per premere: un accorgimento utile perché qui i tasti a sfioramento possono avere due diverse configurazioni ciascuno, che cambio con un pulsante più in basso sulla razza. Così non sbaglio un colpo, ma dover guardare l'icona sul parabrezza distrae lo sguardo dalla strada, mentre dei comandi più normali - riconoscibili al tatto - mi avrebbero evitato a monte il problema.

I CONSUMI NEL MONDO REALE I consumi variano molto a seconda del percorso e del clima. D'inverno, il riscaldamento del motore penalizza il casa-ufficio. In tragitti di una decina di chilometri, tra hinterland e centro città, ho misurato più di 8 l/100 km al mattino presto mentre gli spostamenti in città partendo nelle ore più calde davano consumi inferiori a 5 l/100 km, per una media complessiva attorno ai 6 l/100 km. In autostrada, la Lexus beve un po' di più, avendo fatto registrare 7,3 l/100 km a velocità codice. La media, dopo una settimana di utilizzo, è stata di 6,6 l/100 km.

Lexus NX 350h, gli interni

Frontale alto, spigoloso, fari sottili: tanta grinta. La griglia è molto estesa, tale da far impallidire anche le ultime versioni del doppio rene BMW, e l’effetto d’insieme ricorda un po’ i robottoni dei manga giapponesi, ma sarà lo sguardo accigliato che le danno le luci diurne a led, saranno le proporzioni da SUV… quando mi vedono negli specchietti, gli altri automobilisti non fanno molta resistenza e mi danno strada, senza costringermi a troppi lampeggi con i fari. Ha una gran bella presenza, la Lexus NX, e una bella omogeneità con le superfici sfaccettate, che disegnano bei giochi di luce sulle fiancate. Anche se il meglio lo si apprezza salendo a bordo.

BELLA (ANCHE) DENTRO Apro la portiera, la richiudo e il suono sordo che mi restituisce mi dà subito l’idea di un’auto premium, impressione confermata dallo splendido colpo d’occhio sugli interni rivestiti in morbida pelle color biscotto e dalla grana fine. La plancia digitale, con l’enorme display touch da 14 pollici al centro, trasuda modernità, senza dimenticare comodi comandi fisici per audio e clima. Anzi, proprio i comandi per la regolazione della temperatura per guidatore e passeggero sono un colpo d’ala che stacca la concorrenza, visto che al centro delle ghiere rotanti del termostato ci sono minuscoli display a colori a mostrarmi la temperatura impostata: una finezza dal sapore hi-tech.

Lexus NX 350h, la temperatura del clima sul display rotondo a colori

UNDERSTATEMENT Con grande discrezione, sono molte le caratteristiche poco appariscenti che denotano un’attenzione per i dettagli fuori dal comune. I finestrini, per esempio, rallentano la loro corsa pochi millimetri prima della chiusura, per arrivare a fondo corsa in modo più silenzioso; le porte hanno poi ampi pulsanti di apertura elettrici color alluminio che alzano la qualità percepita. E in caso di emergenza, gli interruttori sono anche leve di sicurezza, che bisogna tirare due volte (forse questo non è molto intuitivo) per provocare lo sblocco meccanico delle serrature.

PICCOLE MANCANZE Al di là della differente motorizzazione, la Lexus NX 350h in prova è molto simile alla 450h plug-in provata tempo fa, e alcune considerazioni si ripropongono. Ai sedili, in particolare, manca la regolazione della profondità della seduta e la parte bassa dell’abitacolo, è vero, è piuttosto spoglia: la plastica è lasciata a nudo ma si tratta di plastica di alta qualità, che non dà un’impressione di economia o trascuratezza, a parte nelle tasche delle portiere dove non trovo il rivestimento in moquette (che è un po’ un mio “pallino”).

CONNETTIVITÀ Quanto all'infotainment, la compatibilità con Apple e Google è assicurata, ma mentre il collegamento con CarPlay è senza filo, Android Auto richiede il cavetto USB standard (non quello di tipo C, piccolo e double face). Pollice su anche per la telecamera a 360°, con una precisa visuale esterna dell’auto e degli ingombri. Si possono modificare luminosità e contrasto, e volendo scegliere il colore della carrozzeria così che replichi proprio quello della nostra auto. Notevole la soluzione della piastra per la ricarica wireless dello smartphone, che scorre e sparisce sotto la console come un cassetto, così da lasciare libero il vano sottostante.

Lexus NX 350h, il tetto panoramico (molto) e apribile (poco)

LE DIMENSIONI CHE CONTANO Affascinante il meccanismo double-face per aprire il vano tra i sedili: a seconda del tasto che premo, il bracciolo si apre verso di me o verso il passeggero per agevolare entrambi. Piace poi il tetto panoramico apribile, nonostante sia molto panoramico, ma poco apribile come si vede dalla foto sopra. In ogni caso a bordo della Lexus NX si sta davvero bene e lo spazio è in linea con le aspettative, visti i 4,66 metri da paraurti a paraurti. Bene anche il bagagliaio, che va da 555 a 1.411 litri di capacità (come sulla plug-in), con il plus di una furba cappelliera pieghevole che porta via poco spazio quando volete rimuoverla.

A un prezzo di 71.000 euro più 1.300 euro di vernice metallizzata la nostra Lexus NX Hybrid 4WD Luxury ha praticamente tutto, a parte sospensioni adattive, modalità di guida Sport+ e altre piccole caratterizzazioni che sono esclusive dell'allestimento F-Sport. Si può spendere meno? Con quali rinunce? Ne vale la pena? Per conto mio la risposta è sì. Facciamo il caso più estremo e guardiamo il listino della entry-level a trazione anteriore: la Lexus NX 350h Premium... Prezzo d'attacco 64.000 euro, con dotazioni ridotte, sì, ma senza tagli draconiani all'equipaggiamento.

Lexus NX 350h, il cerchio da 20 pollici

QUEL CHE RESTA DEL LUSSO Dall'esterno, il particolare che ti permette di individuare subito una NX entry-level sono i cerchi da 18 pollici in luogo di quelli da 20''. All'interno, la pelle dei sedili e le finiture sono leggermente meno pregiate, ma sempre di gran livello e pure l'infotainment con display da 14 pollici a centro plancia rimane al suo posto. Le razionalizzazioni che consentono un simile risparmio nel prezzo d'acquisto riguardano gli aiuti alla guida, con la rinuncia del parcheggio automatico e funzioni semplificate per il mantenimento di corsia.

QUANTO RISPARMI Manca poi il sensore posteriore per aprire il portellone del bagagliaio con un movimento del piede sotto al paraurti, mancano lo Head-up Display e le telecamere di manovra a 360°; le luci ambient poi sono semplificate (ma presenti). I sedili sono sempre a regolazione elettrica, ma non sono riscaldati e quello del guidatore non ha la memoria. Ma il pacchetto rimane molto convincente, a fronte di un risparmio di 8.300 euro. La scelta è oggettivamente difficile, perché le dotazioni eliminate, se potessimo prenderle singolarmente, varrebbero più di così. Non di meno lo sconto è allettante: io ci farei un pensierino.

Motore 2.487 cc, 4 cilindri benzina full-hybrid Potenza 244 CV Coppia n.d. Velocità massima 200 km/h 0-100 km/h 7,7 secondi Cambio Automatico e-CVTi Trazione Integrale elettrica Dimensioni 4,66 x 1,87 x 1,64 cm Bagagliaio Da 555 a 1.411 litri Peso O.D.M. Da 1.870 kg Prezzo Da 71.000 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/03/2023