Lexus RX 500h F Sport "Black Panther", SUV da cineteca. Video

Una pirotecnica one-off in partnership con Adidas ispirata alla celebre pellicola della Marvel. I loghi? In lingua wakandiana

Con le serie limitate, indubbiamente Lexus ci sa fare. Non è detto che una serie limitata debba necessariamente intercettare i gusti di chiunque: ai fan della Pantera Nera, siamo certi, la RX 500h F Sport personalizzata ''Black Panther: Wakanda Forever'' piacerà da matti. Realizzata insieme ad Adidas in esemplare unico, sarebbe l'ideale mezzo di trasporto per un team di atletica leggera. Il team del regno di Wakanda, ovvio. Sfoglia la gallery e guarda la video preview.

FASHION DISTRICT Per il progetto speciale, Lexus si è avvalsa della partnership di Adidas SEED (School for Experiential Education in Design), dello studio stilistico di proprietà Toyota Calty Design Research e della società di stampa 3D Carbon. Ripresi anche da una linea di abbigliamento Adidas ad hoc, le grafiche, i materiali e il linguaggio Wakanda semi-immaginario ispirano un concept che chiamare audace è troppo poco.

SUV SUPEREROE Prendi la griglia, un esplicito riferimento alla collana di artigli di Black Panther. I dettagli dorati sono un altro legame col personaggio della Marvel, imitando gli accenti sulla sua speciale tuta da supereroe. Come testimonial del sequel del blockbuster con protagonista il compianto Chadwick Boseman, questa Lexus RX sa quel che fa.

LINGUE AUTOCTONE Mentre Lexus si occupa del rivestimento esterno, gli studenti della scuola Adidas decorano gli interni. La stampa Adidas Wakanda copre i rinforzi dei sedili, con cuciture dorate, mentre il logo F Sport sul battitacco viene tradotto in wakandiano, alfabeto ispirato alla lingua sudafricana Xhosa. La cornice del cambio è rivestita in legno tagliato al laser con finiture dorate. Un SUV da cinema, mai espressione fu più indovinata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/11/2022