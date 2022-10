Nuova Lexus UX 300e: dal 2023 più autonomia e più sicurezza

Da Bruxelles a Francoforte. Oppure, da Firenze a Nizza. Al volante di Lexus UX 300e, sono esempi di distanze che ora puoi coprire tutte d'un fiato, senza mai fermarti per ricaricare. Più autonomia, ma non solo. Il pacchetto di aggiornamenti dedicato al crossover compatto lanciato due anni fa come primo modello completamente elettrico del brand di lusso di Toyota prevede sia batterie super capaci, sia un nuovo sistema multimediale, sia infine una maggiore disponibilità di aiuti alla guida. Prime consegne in Europa a partire da maggio 2023.

LONG RANGE SUV Rispetto ai precedenti 315 km, Lexus UX 300e ha notevolmente esteso l'autonomia aumentando la capacità del pacco batteria da 54,3 kWh a 72,8 kWh. Potenza motore sempre di 204 cv, coppia massima 300 Nm. I modelli con ruote da 17 pollici ora raggiungono un'autonomia combinata WLTP di 450 km. Quelli su ruote da 18 pollici, di 440 km. Rispetto a prima, un guadagno del +40%.

USER FRIENDLY UX 2023 si avvale anche di un sistema di infotainment più semplice da usare. Un touchscreen sostituisce il touchpad: i controlli sono ora più intuitivi. Le risposte ai comandi, più veloci, La funzionalità, aumentata. La connettività, maggiore. Lo schermo è ora posizionato 143 mm più vicino al conducente, e mentre prima gli schermi erano grandi 7 o 10 pollici (a seconda dell'allestimento), ora le misure crescono rispettivamente a 8 pollici, con una grafica più nitida, o 12,3 pollici, con alta definizione.

HEY, UX! La capacità di riconoscimento vocale del sistema multimediale ora include l'assistente di bordo ''Hey Lexus'' per impartire comandi vocali, mentre l'integrazione con lo smartphone tramite Apple CarPlay può essere effettuata anche in modalità wireless (o tramite Android Auto con connessione cablata). Tra le altre novità, la navigazione basata su cloud.

INTERNI Lo spazio sulla consolle centrale precedentemente occupato dal touchpad multimediale ospita ora i comandi per i sedili anteriori riscaldati (se previsti). E a proposito di aggiornamenti agli interni: entrambe le scelte di rivestimento, tessuto o vera pelle, sono ora disponibili in una nuova opzione di colore Hazel. Per i rivestimenti in pelle traforata c'è un nuovo effetto plissettato Kagome, ispirato alla tradizionale trama a canestro giapponese. L'eredità nipponica ha anche ispirato la struttura della superficie del cruscotto, che ha l'aspetto della grana della carta Washi.

ESTERNI Su nuova UX viene infine offerta anche la nuova opzione di colore esterno Sonic Platinum, una vernice argento brillante con una bellissima trama metallica, caratterizzata da luci e ombre contrastanti.

ADAS Tra le funzionalità aggiuntive del Lexus Safety System + si segnalano il sistema di assistenza alla svolta agli incroci, che aiuta il conducente a effettuare svolte a destra e a sinistra in modo più sicuro, inoltre l'assistenza alla sterzata di emergenza (esegue automaticamente piccoli interventi correttivi al volante) e il Dynamic Radar Cruise Control con funzione di riduzione della velocità in curva.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/10/2022