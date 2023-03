Lexus LFA "next gen" potrebbe essere 100% elettrica, ma prima... cosa ci dice Toyota

Il programma di elettrificazione della gamma Toyota e Lexus (il marchio di lusso della Casa delle tre ellissi) procede di gran carriera e i numerosi modelli che abbiamo già visto o pronti al debutto sostengono ampiamente la transizione del costruttore giapponese, che dal 2030 prevede un listino 100% elettrico. Tuttavia, si tratta di veicoli di grande produzione per rinforzare la leadership sul mercato globale, ma poco o niente di nicchia come una supersportiva. Fino a oggi. Infatti, le notizie che arrivano dal quartier generale della Casa ci dicono che è in rampa di lancio anche una supercar. Non è un segreto che Lexus stia sviluppando un modello che possa prendere il posto dell'iconica LFA a 10 cilindri e da oriente arrivano sempre più voci che affermano come questo veicolo sarà inizialmente un ibrido plug-in prima di trasformarsi in un veicolo elettrico al 100%.

Nuova supercar Lexus: prima PHEV e poi 100% elettrica? Potrebbe arrivare nel 2025QUASI MILLE CV DAL POWERTRAIN A quanto pare Lexus ha scelto di realizzare il modello sulla sua piattaforma TNGA GA-L con un telaio in alluminio e un corpo in fibra di carbonio. Ancora più interessante la questione powertrain, poiché la supercar potrebbe essere equipaggiata con un V8 biturbo da 4,0 litri che apparentemente sarà in grado di sfornare 710 CV, secondo il sito automotive BestCarWeb. La casa automobilistica integrerà quindi questo motore con un’unità elettrica, portando la potenza combinata a circa 940 CV. Ciò darebbe all'auto abbastanza energia per competere con la Ferrari SF90 Stradale e con l'imminente ammiraglia ibrida di Lamborghini.

VEDI ANCHE

Nuova supercar Lexus: il powertrain ibrido dovrebbe sfiorare i 1.000 CV di potenzaCOSA C’È DI VERO? Tuttavia, queste notizie contrastano con i commenti del capo uscente di Lexus e del nuovo amministratore delegato di Toyota, Koji Sato, secondo cui la prossima LFA sara completamente elettrica, visto che una variante BEV della nuova auto è effettivamente in lavorazione. L’ipotesi più accreditata, quindi, è che la BEV sarà lanciata dopo il modello plug-in hybrid. Ma, dato il silenzio di Lexus su una versione PHEV della supersportiva, è meglio prendere con le pinze la notizia del suo arrivo. Secondo le news dal Giappone, l’auto sarà lanciata nel 2025, con quella elettrica che seguirà a stretto giro di posta nel 2026. Koji Sato ha rilasciato qualche dichiarazione sulla supercar Lexus nell'agosto 2022, confermando che sarà in grado di raggiungere i 100 km/h in circa due secondi e che abbia come target un'autonomia di 700 km. È anche possibile che la BEV arrivi con un cambio manuale “virtuale” per aumentare il coinvolgimento alla guida. Difficile pensare oggi a un range di prezzo, ma l’ipotesi più accreditata è che si viaggi fra 300 e 350 mila euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/03/2023