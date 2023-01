Lexus LFA: un raro esemplare del gioiello giapponese va all'asta

UN ESEMPIO DI INGEGNERIA E DESIGN La Lexus LFA è una supercar che suscita pareri contrastanti. Apprezzata dai cultori dei modelli che sono un vero e proprio manifesto tecnologico del costruttore, oppure sottostimata da tutti coloro che vedono nell’auto giapponese un tentativo di restare al passo con brand più blasonati nel segmento delle sportive extra-lusso. Sta di fatto che, oggi, la LFA è una perla rara nella produzione del costruttore nipponico e inizia a muovere notevole interesse da parte dei collezionisti, che vedono in lei un importante investimento di prospettiva. Infatti, con il passare del tempo gli esemplari ben tenuti stanno diventando sempre più preziosi i prezzi iniziano a crescere. Ecco perché un pezzo unico e affascinante, come quello che vedete nelle immagini, potrebbe essere un'occasione d'oro per gli appassionati di tutto il mondo.

Lexus LFA: l'esclusiva supercar giapponese all'asta da Sotheby'sMANUTENZIONE PERFETTA Per cominciare, l’esemplare messo che andrà in vendita il prossimo 26 gennaio ha percorso appena 11.900 km (7.400 miglia visto che si trova negli States), il che lo rende ancor più attraente. Quando la supercar giapponese è entrata in officina in occasione della sua più recente manutenzione, a maggio, aveva bisogno solo di un cambio dell'olio e di una nuova candela, per sostituirne una danneggiata. Solo l'ultima di una lunga serie di regolari visite che l'auto ha fatto, visto che è stata sempre mantenuta in perfetta forma dal suo proprietario originale, un commerciante multimarca, che l'ha acquistata dal concessionario ufficiale Woodfield Lexus di Schaumburg, Illinois e l'ha portata in Texas. Lì, è stata esposta nello showroom e guidata con attenzione prima di essere acquistata nel 2018 dal suo attuale proprietario, questa volta un ex capo concessionario, che l'ha trasferita in Ohio. Negli anni successivi, l’auto ha percorso solo 400 miglia (644 km).

Lexus LFA: gli interni in pelle rossa abbinati al colore della carrozzeriaESEMPLARE MOLTO RARO Più in dettaglio, stiamo parlando di un esemplare davvero speciale poiché è solo il 75° delle 436 LFA (senza contare i modelli in edizione speciale) mai uscite dalla catena di montaggio Lexus. Ed è uno dei soli 22 pezzi venduti in America rifiniti con vernice Absolutely Red. In maniera esclusiva, quella sfumatura è abbinata ai sedili dell'auto rivestiti in pelle rossa e in contrasto con la pelle nera sui pannelli delle portiere, sul cruscotto, sulla console centrale, sul volante e sulla plancia. Il cielo della cabina, invece, è rifinito in Alcantara nera.

Lexus LFA: il motore V10 4,0 litri da 560 CV perfettamente manutenutoUN V10 DA URLO SOTTO IL COFANO Come per tutte le LFA standard, questo esemplare è equipaggiato con un motore V10 da 4,0 litri da 560 CV, che può raggiungere un regime di 9.000 giri/min. Realizzato in alluminio, magnesio e titanio, il motore è più piccolo di un V8 e più leggero di un V6. Questa LFA è stata equipaggiata anche con l'ala posteriore attiva e si presenta davvero in maniera impeccabile grazie alle cure che le sono state date in questi anni, riferisce RM Sotheby's, la casa d'aste che si occupa della vendita. Infine, il prezzo, che gli esperti stimano possa oscillare fra i 700.000 e gli 800.000 dollari.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/01/2023