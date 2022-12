Nuova Lamborghini 2023: a Sant'Agata inizia a ruggire il V12 ibrido. Video

Pizziacata per le strade del borgo emiliano l'erede della mitica Lamborghini Aventador. In video il rombo dell'inedito V12 ibrido

Dopo l’apparizione della scorsa estate in Spagna (qui l'approfondimento), in quel di Sant’Agata Bolognese si è finalmente (ri)palesato il prototipo dell’erede di Lamborghini Aventador. In realtà, nel video che vi proponiamo qui sotto sono ben due i muletti paparazzati sulle strade emiliane dallo youtuber Varryx. Due vetture che - a onor del vero - sono praticamente identiche, fatta eccezione per i terminali di scarico: nascosti sulla prima e più prominenti invece sulla seconda. Stando a indiscrezioni piuttosto autorevoli, a spingere i due bolidi ci sarebbe un V12 ibrido di ultima generazione con tecnologia plug-in, in grado di erogare una potenza nell’ordine degli 800-900 CV. Un’ipotesi confermata dalle etichette posizionate al posteriore che ne certificano appunto la natura elettrificata.

MANCA DAVVERO POCO Nonostante le vistose coperture che camuffano la linea della nuova Lambo, un occhio attento riuscirà a scorgere un frontale piuttosto affusolato e tagliente. Le modifiche più importanti sembrerebbero riguardare però la zona delle portiere, con un profilo leggermente più scavato e con un inedito sfiato laterale pensato per ''ossigenare'' meglio il portentoso dodici cilindri. Al momento non si conoscono date precise sull'arrivo dell’erede di Aventador. Voci di corridoio suggeriscono però che la nuova Lambo potrebbe debuttare intorno a marzo 2023, con le prime consegne previste proprio per la fine del prossimo anno.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/12/2022