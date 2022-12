La Lamborghini ingaggia Romain Grosjean

La Lamborghini rinforza la propria formazione piloti affiancando a Mirko Bortolotti e Andrea Caldarelli l'ex pilota di F1 Romain Grosjean. Il francese, reduce dall'esperienza nel campionato IndyCar, parteciperà alle gare del campionato IMSA Weathertech Sportscar Championship, esordendo al volante della Huracan GT3 EVO2 nella prossima 24 Ore di Daytona, in programma a gennaio. Il sodalizio è però da vedere soprattutto in ottica 2024, quando esordirà la nuova vettura di classe LMDh di cui quest'anno i tre piloti cureranno lo sviluppo in pista.

MARCHIO ICONICO Parlando di questa nuova avventura, Grosjean ha sottolineato l'onore di unirsi a un marchio come Lamborghini: ''E' un onore per me entrare a far parte della famiglia Lamborghini, un marchio iconico per chi ama le automobili sportive. Inoltre sono particolarmente felice di debuttare a Daytona con l’ultima evoluzione della Huracán GT3, che nelle scorse edizioni ha raccolto molti successi, affidata a un team come Iron Lynx assieme a compagni di talento. Sono certo che sarà una bella scoperta per me. Poi sono felice di contribuire allo sviluppo della vettura LMDh, che ho avuto la fortuna di vederla ed è veramente bellissima''.

VEDI ANCHE

OBIETTIVO SVILUPPO Giorgio Sanna, Lamborghini Head of Motorsport, ha commentato così l'ingaggio di Grosjean: ''Siamo molto orgogliosi di avere Romain nel roster dei Factory Driver 2023. Romain è un pilota molto esperto e veloce, un profilo ideale per Squadra Corse che nel 2023 sarà impegnata sia sui campi di gara con la Huracan GT3 EVO2 che nella prima fase di sviluppo del prototipo LMDh”.

LUNGA CARRIERA Classe 1986, Grosjean ha disputato 10 stagioni in F1 con Renault, Lotus e Haas conquistando 10 podi. Salutato il Circus al termine del 2020, quando fu protagonista del terribile incidente in Bahrain, il francese nelle ultime due stagioni è salito quattro volte sul podio nel campionato Indycar. In carriera vanta anche i titoli di Formula 3 Euroseries (2007), AutoGP (2010) e GP2 (2011). Per lui non sarà un debutto assoluto nelle competizioni a ruote coperte: nel suo passato c'è infatti l'esperienza nel FIA GT1 del 2010, quando vinse all'esordio la gara disputata sul circuito di Yas Marina.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/12/2022